溫灼培：歐洲退市或有機會提速

回看歐洲通脹，歐元區19個主要成員國8月以消費物價指數（CPI）衡量的年通脹率為3%，較7月的2.2%水平大幅飆升，進一步遠離歐洲央行制訂的2%通脹目標，並攀至過去十年高位。是次歐元區通脹的上升，可謂相當全面，除受到能源及食品價格上升帶動以外，整體工業品價格亦見上揚。

現時市場擔心，歐元區通脹率快追上美國的5.4%水平，使歐洲央行有必要正視通脹，不能再謂通脹只屬短暫性質。現宜關注下周四的歐洲央行議息會議，看歐央行會否改變其貨幣政策取向。至於歐元區8月扣除食品及能源後的核心CPI則為1.6%，較7月的0.9%亦見大幅飆升。

美元自今年6月起一直偏強，是因歐元區一直見不到嚴重通脹的存在，使市場普遍認為美國聯儲局在收緊貨幣政策時間表上會較歐央行要早。然而，上述歐元區通脹數字公布後，隨即改變了市場對歐洲通脹的看法，並增強了市場對歐央行提早加息預期。

正是此因素，解釋了上述數據公布後歐元匯價隨即轉強，令美元轉弱原因。當然，單一數字變化仍難真正推升歐元，料歐元暫於1.18美元水平徘徊，方向上不會太明顯。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培