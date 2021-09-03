港股兩萬六徘徊　阿里巴巴曾挫4%　港交所捱沽

港股連升4日後回吐，恒生指數最多挫278點，低見25,811點，暫跌幅收窄至不足100點，於兩萬六關徘徊。國企指數跌30點；科技指數跌60點，主板成交400億港元。

大型科網股普遍下跌，阿里巴巴斥千億人民幣推進「共富」，股價挫4.1%，低見164元，暫跌幅收窄至3%；美團跌3.5%，是表現最差兩隻藍籌；騰訊跌1.5%；京東集團及小米集團靠穩。

內地擬成立北京證券交易所，深化新三板改革，支持中小企業發展。香港交易所曾跌2.5%，低見486元，暫跌幅收窄至1.3%。

油價反彈刺激石油股做好，中國石化飆4.2%，是表現最佳藍籌；中國石油及中國海洋石油漲2%及1.1%。

其他重磅股窄幅上落，滙豐控股升0.6%；工商銀行升0.7%；中國移動升0.4%；友邦保險升0.3%；建設銀行跌0.2%；中國平安跌0.7%。

【09:21】港股回吐 阿里巴巴跌逾1% 港交所偏軟

港股連升4日後表現乏力，恒生指數開市跌67點，報26,022點；國企指數低開21點，報9,319點；科技指數跌23點，報6,778點。

大型科網股個別發展，美團及阿里巴巴跌1.6%及1.5%拖低大市，阿里將投入1,000億元人幣，協助推進共同富裕。騰訊升0.1%；小米集團升0.2%；京東集團靠穩。快手則回吐2%。

中央提出設立北京證券交易所，香港交易所開市報495港元，跌0.7%。