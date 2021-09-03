疫情拖累！財新中國8月服務業PMI挫至46.7　就業情況惡化

財新中國8月通用服務業採購經理指數(PMI)錄得46.7，較7月下降8.2個百分點，自2020年5月以來首次落入收縮區間。

由於疫情在全國多地反覆，8月服務業景氣度明顯回落，供給、需求、就業等指標均落於盛衰分界線以下，顯示服務業出現實質性收縮。

此前公布的8月財新中國製造業PMI下降1.1個百分點至49.2，兩大行業PMI同時回落，拖累8月財新中國綜合PMI下降5.9個百分點至47.2，自2020年5月以來首次出現收縮，顯示內地生產經營活動總量重現下降。

該走勢與統計局PMI一致。統計局公布的8月製造業PMI下降0.3個百分點至50.1，服務業商務活動指數下降7.3個百分點至45.2，綜合PMI產出指數錄得48.9，低於7月3.5個百分點，後兩者均為2020年3月以來首次落入收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業、服務業景氣度雙雙下降，尤其是服務業受影響更大。市場供給下降，需求承壓，出口亦面臨壓力。就業市場略有收縮，通脹壓力較大。官方公布的7月宏觀數據低於市場預期，經濟下行壓力仍然較大，完善疫情防控措施、維持就業市場穩定、做好保供穩價工作，仍需各方面統籌兼顧。

疫情反彈影響了服務業的正常生產經營，8月服務業供給、需求出現不同程度收縮。生產指數和新訂單指數16個月以來首次低於盛衰分界線，其中供給較需求收縮幅度更大。據受訪企業反映，新訂單指數下降的主要原因是疫情及相關防控措施壓制了顧客需求。服務業新出口訂單指數維持在臨界點附近，顯示出口總體保持穩定，部分企業表示海外疫情反撲，抑制了國外客戶需求。

供需同時收縮，導致8月服務業就業情況有所惡化，3個月來第二次錄得輕微收縮。部分企業由於經營活動情況而重新調整用工數量，另有一些企業在人員自動離職後沒有填補空缺。受用工收縮和疫情困擾，服務業積壓業務量連續第2個月呈上升趨勢，但積壓率較7月有所放緩。

服務業投入品價格持續上升，銷售價格略微回落，通脹壓力仍在。8月服務業投入價格指數繼續位於擴張區間，但上升幅度減弱，為2020年9月後次低。投入成本上揚，原因包括用工成本增加和疫情導致的運費上升。服務業銷售價格指數曾在7月明顯上升，8月降至收縮區間，但降幅有限，顯示疫情導致的市場需求疲弱限制了企業議價空間。

調查顯示，市場對未來一年依然保持樂觀態度，但服務業經營預期指數較7月有所回落，低於該指數長期均值超3個百分點。受訪企業希望疫情能夠快速得到有效控制，從而提振未來的經營業績。