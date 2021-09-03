李偉傑：恒指下周挑戰26800點 騰訊只宜短炒
2021年09月03日 10:36
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，在科技股開始重拾動力下，港股本周表現算不錯。恒指之前在25,800點水平的阻力位，已逐步變成短暫支持位，下周可望挑戰26,800點。
騰訊(00700)繼續回購，周四再回購21萬股，股價已連升多日，李認為該股由低位已反彈接近100港元，算是快復元，高位持貨的話，可再等等看能否升至下一個蟹貨區550元水平。至於未持貨的話，可待450元水平吸納。但他提醒投資者科技股只是短暫炒作，未真正展開升浪，始終當局的監管對企業盈利影響仍未浮現。
內地公布深化新三板改革，設立北京證券交易所，李認為長遠對港交所(00388)影響不大，因進一步互聯互通，都可直接為港交所帶來收益，只要成交額保持1,500億至1,700億元，不會對股價做成大震盪。他又指，港交所股價都是跟大市上落，近期跌至450元都會反彈，可待回調至該水平才吸納。
至於有關消息可否刺激中資券商股向上？他指內地近期每日成交過萬億人民幣，不少中資券商股已升不少，宜待股價回調10天線水平才買入，可留意中國銀河(06881)等。