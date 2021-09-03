晶片短缺累車廠減產　瑞薩產能復甦成救星？

全球晶片短缺，汽車業深受打擊，不少車廠都被迫減產甚至暫時停產。汽車業高層也表示，現在問題已愈來愈嚴重。原先認為問題可於短期內解決，但目前已有部分人預計，晶片荒將延至2022年。然而，日本車用晶片大廠瑞薩電子的產能由年初火災後逐步復元，料成業界一場「及時雨」。

美國通用汽車(General Motor)周四(2日)表示，由於半導體晶片短缺問題持續，9月將大幅削減北美工廠的產量。通用汽車在美國、加拿大及墨西哥的8家組裝廠將進入停工或延長停工時間，包括美國印第安納州韋恩堡廠(Fort Wayne)以及墨西哥錫勞(Silao)廠，兩家工廠主要都生產農夫車。

通用汽車主要生產中型農夫車、貨車的密蘇里州溫茨維爾廠(Wentzville)，自下周一(6日)起將停產兩周。加拿大CAMI廠以及墨西哥聖路易波托西(San Luis Potosi)停產將延長兩周，兩家工廠皆生產Equinox SUV。其他受這波減產影響的車款包括雪佛蘭(Chevrolet)的Traverse、Buick Enclave等多種車型。

福特汽車(Ford Motor)較早前亦宣布，由於晶片短缺，下周起將削減貨車產量。並指集團受到晶片荒影響，8月份在美國的銷量下降了33%。福特製造和勞工事務副總裁John Savona在一份內部備忘錄中表示，公司團隊正在充分利用可用的半導體配置，尋找獨特的解決方案，為經銷商和客戶提供盡可能多的高質量汽車。

根據諮詢公司AlixPartners在5月的預測，晶片短缺將使全球汽車產業在2021年損失1,100億美元(約8,580億港元)的收入。

【瑞薩電子擴產成汽車業救星？】

然而，年初遭遇火災大大打擊產能的車用晶片生產商瑞薩電子，現有產能已由災情中復甦，現時產能已較3月火災前還要多，社長柴田英利透露，為了實現穩定供應，短期會投資超過100億日圓來加強設備、防範災害發生，還將在未來3年內投入大規模資金提升產能，把設備投資佔營業收入比例訂為5%左右，估計還會更高。而在2020年度，相關比例為3%。

儘管瑞薩積極增產，惟柴田英利向日媒透露，預計供需狀況要到2022年上半年才能穩定。如果不在一定程度上增加庫存，需求方的業務運營就無法恢復到原來的狀態，認為車廠庫存水準將進一步增加。由於預測訂單還會增加，所以必須要以穩定供應為前提做好準備，打算加強自身的供應能力。