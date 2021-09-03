【瑞通推介】阿里曾跌4%　投資者趁機撈好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國首次申領失業救濟人數降至疫情後新低，道指周四(2日)收報35,443點，升131點或0.4%。恒指周四升逾300點後遇沽壓，全日升62點或0.2%，報26,090點，4日累漲682點。周五(3日)早段回落，最多跌近280點，跌至25,800點水平見支持，其後跌幅收窄，於兩萬六關口徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,200萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

內地媒體報道指，阿里巴巴確認將在2025年前累計投入1,000億元人民幣，聚焦科創、就業等5方面，推動共同富裕。另據報阿里旗下螞蟻金服最快10月與中國國資企業共同成立信用評級合資企業，以處理螞蟻金服逾10億用戶數據，市場預期或有助螞蟻其後恢復新股上市計劃。阿里巴巴周四收升3.5%，報171元，盤中高見171.9元，曾漲4%。周五早段回吐4%，低見164元，其後跌勢回順。周四有超過1,100萬元淨流出其好倉，淡倉資金流變化不大。

內地將設立北京證券交易所，繼續支持中小企業創新發展。這將是上海和深圳證券交易所外，又一個中國證券交易所。港交所周四最高見514元，上漲4%，但全日升幅縮至0.9%，收498.4元，未能企穩500元關。周五早段挫逾2%，回落至490元以下。周四有逾290萬元淨流出其好倉，淡倉則有近240萬元淨流入。

中期多賺近48%的中國建材，績後呈強，已連升4個交易日，期間累漲18.4%，同時成交大增，14日RSI處70以上的超買水平。股份周四收升2.1%於11.6元，周五早段曾再升4%，升至12.06元之近4個月高位，其後升幅收窄至2%。資金流方面，中國建材認購證是周三最多資金淨流入的個股好淡倉項目，情況罕見，周四再錄逾240萬元淨流入，淡倉亦有小量資金淨流入。

指數公司富時羅素日前公布其中國系列指數的季度審議結果，富時中國A50指數會納入長城汽車A股及中遠海控A股，並同時剔除中信銀行A股和中信建投A股，變動將於9月16日收市後生效。南方A50周四曾升1%至17.46元，全日微升0.01元，收17.29元，周五早段好淡爭持，於約17.1至17.4元之間上落。周四有逾180萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾20萬元淨流出。

小米正式進軍新能源車市場，小米汽車有限公司在9月1日正式註冊，註冊資金100億元人民幣，並由小米董事長兼CEO雷軍擔任法人代表。另有調查機構報告指，小米第2季智能手機出貨量跑贏蘋果，首次排全球第2。小米周四全日在25至26日之間上落，收報25.3元，升0.4%。周五早段好淡爭持，力守25元。周四有約3.7億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，逾470萬元淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。

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