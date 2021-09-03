【高盛推介】美團回吐落後大市　看反彈留意購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團由本周一(30日)起連升4日，累計升逾13%。周四(2日)曾高見267.6港元的1個月高位，惟周五(3日)則回吐，早段低見239.4元後跌幅收窄，表現落後大市。

交通運輸部本周一聯同交通運輸部，就公平競爭市場秩序、行業安全穩定等，與包括美團出行的11家網約車平台公司進行聯合約談。

觀察個股輪證資金流向，近期資金傾向部署淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,630萬元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約3,700萬元，並見周四流入熊證的資金有約220萬元，及較集中280元收回區域的產品。

好倉方面，認購證及牛證於周四皆獲資金轉向流入，分別有約770萬及120萬元。當中流入牛證的資金集中在220元以上收回價的產品。

觀察港股通資金流向，周四北水轉向沽出美團，錄得約5.3億元資金淨賣出。

美團購證21868，行使價274.08元，2021年11月23日到期，實際槓桿6倍，貼價、行使價250至275元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

美團購證11694，行使價286.08元，2021年11月8日到期，實際槓桿7.3倍，行使價275至295元、2個月期以上產品中，槓桿最高。

美團購證19266，行使價311.28元，2021年11月8日到期，實際槓桿8.1倍，價外、低面值、高槓桿。

美團牛證64151，收回價235元，行使價232元，換股比率500，槓桿比率15.5倍，市場上槓桿最高之一貼牛。

美團牛證61732，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽證11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿4.6倍，貼價。

美團熊證55674，收回價270元，行使價273元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，市場上槓桿最高貼熊。

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