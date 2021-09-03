滙豐祈耀年：中國「共同富裕」不影響財富管理業務

他續稱，集團正在向中國的財富管理服務投入數十億美元，以作為其最新亞洲擴張的舉措之一。未來3至4年，集團計劃在中國增加3,000名財富管理人手，而現時已招募600人。

他預期，隨着中國各地推進城市化、提振消費，新富階層開始思考如何打理自己的資金，該行有關顧問將捕捉中國新富階層之中的「巨大機會」。

滙豐近年出售美國、法國零售銀行等虧損業務，風險權重資產已減少850億美元，已完成目標77%。祈耀年指出，目前仍未有更多工作要做，而該行成本削減計劃正按預期進行。

儘管部分地區業務收縮，但祈耀年表示，該行仍然是全球性企業，惟有特定的側重點，服務於全球想要財富建議的零售客戶。

滙豐正將幾位高層從倫敦調往香港，但祈耀年強調，無意將集團由倫敦遷冊回香港。他又透露，該行考慮在亞洲，包括中國、東南亞和印度建立業務能力，但形容不是大型收購。

此外，滙豐正在實行歷史性轉型和成本節約計劃，該行不會放棄疫情期間的工作方式，料疫情消散後，將以截然不同的方式運作，多達七成的員工支持混合辦公模式，商務出差預算預計將縮減一半。

祈耀年表示，對重返辦公室的看法是，如果沒有從過去18個月中吸取到經驗，那太浪費了。

事實上，疫情期間，滙豐有超過90%的員工在家工作，既削減成本，又努力實現關鍵業務的扭虧為盈。該行預計將把辦公室面積減少40%，未來幾年不再續簽許多市中心的租約。除分行外，滙豐將轉變政策，員工與桌位的比例大約2：1，甚至取消倫敦金絲雀碼頭總部的行政樓層。

他目前預計，可以混合上班的員工，可每周在公司工作約3天。不過，他也意識到辦公室文化的好處，不想丟掉公司的DNA和團隊精神，很高興能回到辦公室，跟同事見面，在走廊上聊天，或者心血來潮就把工作完成，而不是還得預約視頻電話或普通電話會議。

同時，疫情久久不散，令滙豐仔細考慮商務出差方面的計劃，目前預計出差預算將減少50%。

事實上，花旗等華爾街大型銀行也將向永久混合辦公模式轉變，反觀高盛和摩根士丹利的高層則呼籲幾乎全員回歸，不過還有一定的彈性。