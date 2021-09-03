黃詠欣：報稅亂填供樓利息　轉按被拒兼涉犯法？

經常聽到人說，報稅是一門學問，不認真做功課不單可能被稅局追稅，更可能觸犯《稅務條例》，有機會被罰款，嚴重的或要判入獄。近日筆者公司便接到類似個案，業主多年來一直憑心算，胡亂填稅單上的「居所貸款利息扣稅」一項，多年來僥倖沒被稅局查到，但在近日想為單位轉按套現作資金周轉時，便被銀行發現出「古怪」之處，不單轉按申請被拒，更差點要負上刑責。

這個案在求助前，已自行向兩、三間銀行申請轉按都被拒批，客戶感到奇怪，因他的入息穩定正常，又有齊稅單、糧單等入息證明文件。他更自行查閱信貸報告，當中顯示其信貸評級良好，沒有不良紀錄，但為何多間銀行都不批其轉按申請呢？在百思不得其解下，客戶找到筆者幫忙，經了解下，發現客戶交給銀行的文件出現嚴重問題，税單上顯示的物業利息開支金額，與客戶戶口還款紀錄所提交的金額不符，有虛報可扣減税項金額來避税的嫌疑，是銀行拒批的主因。

客戶得知問題後萬分焦慮，一方面心急要轉按套現資金，一方面又極度擔心銀行向稅局舉報後可能要「坐監」。在了解來龍去脈後，明白客戶不是刻意要欺騙稅局瞞稅，而是沒有查閱銀行發出的利息開支文件便自行心算隨意填上一個估計金額。於是我們建議客戶主動聯絡税局解釋，並重新遞交合適稅項金額，在取得新的稅單後，以新文件向銀行申請，才成功轉按。

要提醒大家，填報税表不是隨心憑感覺，不是「斷估」亂填。另外，要留意申請按揭不一定是文件愈多便愈快批出，有時可能「交多錯多」，就像這次個案一般，其實不是每間銀行都要求申請人交稅單，有部分銀行可交其他入息文件作證明便可，適當時候找熟知銀行審批流程的專業人士幫忙分析及向銀行「探口風」會較自行「盲摸摸」安心，亦更省時快捷。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣