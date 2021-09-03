王品弟：新盤群起推售　料全年錄逾1.8萬宗成交

近日新盤市場熱鬧，港九新界新盤群起搶攻，繼新界大型項目搶先登場，銷售反應熱烈，市區新盤亦接力出擊。港島黃竹坑站上蓋新盤及九龍啟德項目先後開價，定價甚具競爭力，加上位置優越，勢吸引購買力追捧，料一手市場續成焦點。

樓市交投熾熱，樓價拾級而上，最新差估署數據顯示，7月份私人住宅售價指數報396.3點，連升7個月，與2019年5月的高峰396.9點僅差約0.15%。今年首7個月售價指數已累升逾4%。整體市場氣氛向好，料全年樓價有力升15%。

一手銷情熱，據本行資料研究部綜合「一手住宅物業銷售資訊網」資料顯示，本年迄今(截至8月22日)新盤合共售出約10,700個單位，當中約5,838個為今年推出的全新盤項目，即佔約54.6%；2020年或之前推出項目的貨尾單位則售出約4,862個，佔餘下約45.4%，可見除了全新盤搶客，貨尾盤單位亦備受歡迎。

二手則受制於一手搶客，加上各區筍價盤源被高速消化，不少業主睇好後市，叫價強硬，買賣雙方漸進入拉鋸狀態，短期交投料放緩，有待盤源補充再趨活躍，不過目前二手優質放盤單位仍然有價有市，從數據可見一斑。據土地註冊處資料顯示，逾1,000萬元二手住宅本年至今(截至8月23日)錄7,384宗註冊，已超越去年全年6,630宗水平，並迫近1997年7,935宗的歷史高位；料今年全年註冊量將創紀錄新高。

事實上，樓市不乏利好因素，首先股市波動，掀起套股換樓潮，資金紛湧入磚頭以求保本增值；其次本港疫情放緩，市場憧憬通關，不少投資者搶閘入市；第三市場資金充裕，按息低企，有助業主減輕供樓利息成本，吸引買家繼續搶樓；第四為私樓供應持續短缺，加上公私營房屋比例由六四比改為七三比，可預見私樓供不應求情況短期內難有明顯改善，對樓價有支持。

不過值得注意，由於全球疫情未完全平復，中港暫未能重新通關，預計短期樓價升幅有機會放緩，料全年樓價升幅達約15%。隨着發展商繼續群起推盤，料下半年一手私樓註冊量可達10,000宗水平，全年料錄約18,200宗，按年增長約2成。

香港置業研究部董事 王品弟