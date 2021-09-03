【高盛推介】內地擬於北京設交易所 港交所受壓
2021年09月03日 12:29
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國國際服務貿易交易會於周四(2日)晚開幕，提出設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。中國證監會及後表示，設立北京證券交易所，是實施國家創新驅動發展戰略、持續培育發展新動能的重要舉措。
香港交易所周四曾高見514港元的過去3周高位，但未能在500元關口之上收市，升約0.8%。周五(3日)早段則受壓，早上低開約0.7%後跌幅擴大，最低見482.6元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證及認沽證於近日皆獲資金部署，本周三(1日)及本周四分別共錄得約800萬及230萬元資金流入。
牛熊證方面，可見周四流入牛證的資金除了留意480元附近收回價的產品外，450元收回區域的遠牛亦獲留意。熊證於周四獲資金繼續流入，並見有資金留意570元收回區域的遠熊。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨港交購證(17613)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨港交購證(15408)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛證(60816)，與現價有約23.5元收回距離。遠牛選擇可留意港交牛證(63774)，與現價有約43.5元收回距離。
港交購證17613，行使價540.5元，2021年11月8日到期，實際槓桿11.9倍，高槓桿、低街貨。
港交購證15408，行使價516.3元，2021年11月22日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、低街貨。
港交牛證60816，收回價460元，行使價458元，換股比率500，槓桿比率16.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。
港交牛證63774，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的港交沽證(24525)。貼價選擇可留意年期約4個月的港交沽證(18493)。熊證方面可留意屬貼熊的港交熊證(58708)，與現價有約36.5元收回距離。
港交沽證24525，行使價430.68元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。
港交沽證18493，行使價453.6元，2021年12月21日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
港交熊證58708，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，市場上槓桿最高之一貼熊。
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