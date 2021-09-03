亞洲樓市像打了類固醇！買家過千萬Full Pay掃貨

外媒報導，超低息環境推高亞太區大城市樓價，市場憧憬疫後經濟復甦，帶動樂觀情緒，令部分地區樓市熱上加熱。有地產經紀形容，亞洲樓市的亢奮程度，猶如「打了類固醇」。

Knight Frank亞太住宅研究主管Vctoric Garrett表示，6月底的亞太區樓價按年上漲6.4%，增幅是4年來最大。

仲量聯行市場研究和戰略部門全球主管Sean Coghlan表示，樓市潛在買家多過放盤量，使競價戰更激烈，加上有大筆資金鎖定房地產，樓價因而升得更凶。

新加坡地產代理，PropertyLimBrothers的Kenneth Tan指出，有些買家甚至不用睇樓，只在外面瞧瞧或看看影片就出價洽購了。他指出，單位一放盤便有人捧現金來買，估價300萬坡元(約1,736萬港元)以上的單位，可能加價多80萬坡元賣出。估價逾100萬坡元的單位，也有人多付8萬坡元搶購。全現金(Full Pay)買樓的比率增加，尤其是400萬至800萬坡元之間的單位。

當地另一大型代理行Propnex的執行長Mohamed Ismail Gafoor稱，發展商一直在搶地，令大家都覺得明年樓價還會上漲，因為土地成本及建築費用都不會回落，故此大家都急於現在買樓。