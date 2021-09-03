北京將建證交所　分析師指是中國金融開放大升級

內地政府周四(2日)表示，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。綜合分析認為，這是中美金融戰大背景下，中國金融開放的一次大升級！

新三板市場是指中關村科技園區非上市股份公司股份報價轉讓系統，於2006年1月23日經國務院批准、證監會批復同意正式啟動試點，主要是為解決初創期高新技術企業股份轉讓及融資問題。值得關注的是，此前的新《證券法》在法律層面明確了新三板的獨立市場地位：2019年12月修訂，2020年頒布的新《證券法》規定，新三板作為目前唯一一家國務院批准的其他全國性證券交易場所，與證券交易所具有相同的法律地位。

中國證監會隨後表示，建設北交所的主要思路是，嚴格遵循《證券法》，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北交所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北交所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。

在實施過程中，將重點把握好以下原則：

堅守「一個定位」。北交所牢牢堅持服務創新型中小企業的市場定位，尊重創新型中小企業發展規律和成長階段，提升制度包容性和精準性。

處理好「兩個關係」。一是北交所與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，發揮好轉板上市功能。二是北交所與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與製度聯動，維護市場結構平衡。

實現「三個目標」。一是構建一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市、交易、退市、持續監管、投資者適當性管理等基礎制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板。二是暢通北交所在多層次資本市場的紐帶作用，形成相互補充、相互促進的中小企業直接融資成長路徑。三是培育一批專精特新中小企業，形成創新創業熱情高漲、合格投資者踴躍參與、中介機構歸位盡責的良性市場生態。

中證監將指導全國股轉公司，加強與有關方面的協同配合，紮實細緻做好北交所設立的製度規則制訂發布、技術準備等工作，推動完善配套政策，確保這項改革平穩啟動、順利實施，把大事辦穩、好事辦好。另將統籌協調多層次資本市場發展布局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條製度體系，著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台。

●廣發證券：提升直接融資比重

對於北交所的設立，廣發證券認為主要影響有以下三點：

一是充分彰顯了當局對提升直接融資比重的迫切期望，證券公司將在國民經濟發展中承擔更多更大的功能；

二是釋放出資本市場深化改革的積極信號，2019年以來，圍繞資本市場高質量發展，開啟了融資端和投資端改革，融資端改革包括註冊制試點、科創板設立、再融資新規等，此次北交所設立，是又一里程碑事件，而投資端改革啟動了支持中長期資金入市等政策，但總體上還有很多內容可以期待，如基金通、開戶通、T+0、衍生品擴容等；

三是資本市場重大擴容給券商帶來更多的業務機會，包括投行業務、一級市場投資業務、經紀業務、兩融業務等。

而證券行業的兩大核心催化劑是成交量和監管政策，前者側重提升業績，後者側重提升估值。當前，成交量活躍與監管創新共振，再有資管業務長坡厚雪的助陣，廣發證券表示看好券商板塊，建議關注：一是圍繞資產管理布局強勢個股，包括東方、興業等；二是圍繞投行業務強的券商，包括三中一華等。

●國泰君安：利好證券資訊科技

國泰君安則認為，北交所落地，或將利好證券資訊科技(IT)。證券IT的業績主要驅動力即為證券行業的變化導致的系統升級改造。此次北交所的落地，將從兩個方面帶來業績增量，第一是交易規則的變化，第二是交易量的增長帶來擴容的需求。在短時間內券商是難以獨自承擔系統更新的開發工作，利好現有證券IT廠商。

新三板併入北交所，新三板的精選層公司(66家，市值1,900億人民幣)直接在北交所上市。中泰證券認為，未來重點在優質知識產權企業(服務業)上市，可能引入外資企業和中概股在北交所上市。

此外，新三板或將降低投資者門檻，預計初期和科創板板一致(50萬)，未來可能進一步下降。

●中泰：多個資本市場成蓄水池

中泰證券還認為，北交所的設立對目前資本市場不會造成分流。前期可交易的公司不會多，未來貨幣政策持續寬鬆，錢還是不讓去房產與基建，多個資本市場是蓄水池。

其實，今年3月已有媒體報道，內地正在考慮建立一個交易所，以吸引海外上市公司，並鞏固其在岸股票市場的全球地位。其中的選項之一，是升級現有「新三板」。外媒引述摩根大通(JP Morgan)分析指，中國明確地表明仍然需要資本，但必須符合其自身條件、在自家交易所取得。今次設立北交所，是對已經在北京推出8年的新三板精選層的重組或重塑，而不該將該交易所與上海、深圳和香港的傳統交易所相提並論。在新三板，專業投資者可以對數千家國內公司的股票進行交易。官媒亦解讀，北交所將牢牢堅持服務創新型中小企業的市場定位，尊重這類企業的發展規律及成長階段，提升制度包容性與精準性。

●減美國金融影響力

在中美關係日益緊張惡化之際，美國證券監管機構公開表明，如果在美國上市的中國公司不遵守美國的審計標準和制度，將要求這些中國公司在美國退市。分析指，中國要藉此發出信號：即使美國市場的融資機會減少，企業家仍可以在中國獲得資金。

內媒引述銀泰證券股轉業務部總經理張可亮表示，北交所的設立，補足了資本市場在支持中小民營企業方面的不足，標誌着中國開啟了三個市場共同服務實體經濟、服務科技創新的新格局。張指出，在重點服務地區和市場定位上，北交所將和滬、深交易所有一定差別。其中，在區位上重點服務京津冀，乃至整個北方地區，在定位上服務創新型中小民營企業。

在北交所的制度建設和定位方面，中國證監會稱，北交所將「以現有的新三板精選層為基礎組建」，總體平移精選層各項基礎制度，維持新三板基礎層、創新層與北交所「層層遞進」的市場結構，並同步試點證券發行註冊制。北交所仍是新三板的一部分，與創新層、基礎層一起組成「升級版」新三板。

報道引述允泰資本創始合夥人傅立春表示，從北交所的建設思路來看，其未來上市主體將主要有三類企業：一是新三板的既有掛牌企業，二是創新創業型企業，三是中小成長型企業。開源證券總裁助理孫金鉅則指出，目前精選層設立並開市交易已有一年多，整體交投活躍，精選層掛牌公司近九成股價上漲。以現有的新三板精選層為基礎組建北交所，並平移精選層各項基礎制度，市場平衡結構將得到有效維護，同時以創新層為潛在上市公司標的池的公司數量充裕。