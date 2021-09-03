傳鎧俠日本IPO延至11月　與威騰合併案恐告吹

外媒報道，世界第二大快閃記憶體晶片製造商鎧俠正計劃於今年11月進行IPO，而在上周傳出將與全球知名硬碟廠威騰電子(Western Digital)的合併案恐難產。

報道指，鎧俠現在計劃今年11月於東證交易所上市，而原本打算在9月IPO。順延的主要因素在於該公司看好今年秋天日本眾議院大選及新內閣上台後，日本股市有機會走揚。而貝恩資本(Bain Capital)等大股東希望能用更高的價格來出脫手中持股。

此外，由於NAND快閃記憶體價格呈現上漲趨勢，今年下半年供需預期將持續緊俏，鎧俠第三季業績看俏，因此公司認為11月將是IPO的絕佳時機。

對於之前市場盛傳與威騰電子的合併一事，消息指由於面臨監管方面的反壟斷壓力，且日本國內也對半導體廠商外流存有戒心，該合併案能成功實現的難度很高。鎧俠認為IPO計劃的優先順序高於與威騰電子進行換股合併的可能性。

上周亦有消息指，威騰電子正就收購鎧俠進行談判，交易金額可能超過200億美元，若能順利成行將出現一個能與三星相抗衡的NAND巨頭。市調機構TrendForce的數據顯示，NAND產業中三星以超過183的市佔稱霸，鎧俠則擁有約19%的市佔，威騰電子則佔15%。SK海力士、美光和英特爾也是產業內的其他主要大型企業。