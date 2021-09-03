道期向好 油價偏軟
2021年09月03日 16:14
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美匯指數報92.23；港匯見7.7722；離岸人民幣(CNH)報6.4528；美元兌日圓報110.03；歐元企1.1873，英鎊處1.3827。金價報1,813美元。油價偏軟，布油報72.94美元，紐油報69.74美元。比特幣企4.9萬美元水平。道指期貨升49點。
●市後關注點
-20:30 美國8月非農業職位增長
-20:30 美國8月失業率
-22:00 美國8月ISM非製造業採購經理指數（PMI）
●恒生指數未能企穩兩萬六關，收報25,901點，跌188點或0.72%。國企指數收報9,291點，跌49點或0.53%；科技指數收報6,728點，跌72點或1.07%，主板成交1,720億港元。大型科網股拖低大市，阿里巴巴斥千億人民幣推進「共富」，股價跌3.5%；美團跌3.47%。https://bit.ly/2YsJPU1
●歐股個別發展，必和必拓反彈逾1%。https://bit.ly/3DHfyRp
●滬綜指全日跌15點，創業板指本周瀉4.7%。https://bit.ly/3zDnikS
●中國經濟：
-疫情拖累！財新中國8月服務業PMI挫至46.7，就業情況惡化。
-中國財政部籲金磚國探討深化數字基礎設施投資合作。
-中國推進自貿區投資便利，擬加大對港澳開放力度。
-官媒：畸形加班文化當休，向「996」違法工作模式說不。
-官媒：北京證交所成立令資本市場將更有活力及韌性。
●亞洲樓市像打了類固醇！買家過千萬Full Pay掃貨。
●香港PMI升至53.3，供應商延長交貨期，投入成本飆升。
●晶片短缺累車廠減產，瑞薩產能復甦成救星？
●聯合國糧農組織：8月全球食品價格按年升32%。
●WhatsApp被愛爾蘭監管機構罰款20億元。
●全球首十大半導體廠商投資額今年有望增3成。
●澳洲8月AiG建築業指數連續兩個月收縮，並創逾一年低。
●亞馬遜擬10月於美國推出自家品牌AI電視機。
●Apple獲台積電優待？傳晶片代工僅加價3%。
●研究：亞洲10年內逾10億人加入全球中產階層行列。
●港交所：下月起三項券商收費半價，折扣額總值逾6.45萬元。