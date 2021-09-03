道期向好 油價偏軟

美匯指數報92.23；港匯見7.7722；離岸人民幣(CNH)報6.4528；美元兌日圓報110.03；歐元企1.1873，英鎊處1.3827。金價報1,813美元。油價偏軟，布油報72.94美元，紐油報69.74美元。比特幣企4.9萬美元水平。道指期貨升49點。

●市後關注點

-20:30 美國8月非農業職位增長

-20:30 美國8月失業率

-22:00 美國8月ISM非製造業採購經理指數（PMI）

●中國經濟：

-疫情拖累！財新中國8月服務業PMI挫至46.7，就業情況惡化。

-中國財政部籲金磚國探討深化數字基礎設施投資合作。

-中國推進自貿區投資便利，擬加大對港澳開放力度。

-官媒：畸形加班文化當休，向「996」違法工作模式說不。

-官媒：北京證交所成立令資本市場將更有活力及韌性。

●亞洲樓市像打了類固醇！買家過千萬Full Pay掃貨。

●香港PMI升至53.3，供應商延長交貨期，投入成本飆升。

●晶片短缺累車廠減產，瑞薩產能復甦成救星？

●聯合國糧農組織：8月全球食品價格按年升32%。

●WhatsApp被愛爾蘭監管機構罰款20億元。

●全球首十大半導體廠商投資額今年有望增3成。

●澳洲8月AiG建築業指數連續兩個月收縮，並創逾一年低。

●亞馬遜擬10月於美國推出自家品牌AI電視機。

●Apple獲台積電優待？傳晶片代工僅加價3%。

●研究：亞洲10年內逾10億人加入全球中產階層行列。

●港交所：下月起三項券商收費半價，折扣額總值逾6.45萬元。