港交所：下月起三項券商收費半價　折扣額總值逾6.45萬元

按照計劃，港交所將以半價收取每間參與者的首個聯交所交易權月費、第一個中央交易網關會話月費，以及第一個聯交所交易權節流率月費，每月折扣為2,690元，為期2年。券商亦可考慮將相關款項捐贈予香港交易所慈善基金，作公益用途。

至於內地市場數據推廣計劃，券商可於10月起至明年3月底前申請。在推廣期內連續12個月，免費獲贈每月最多300個訂戶單位的移動應用證券串流報價服務，供其內地客戶使用，以支持券商進一步發展內地業務。

歐冠昇在信中提到，環球地緣政治格局仍然複雜和具不確定，但中國內地的增長潛力仍備受全球各地投資者的重視，堅信未來的世界將會需要更緊密的聯繫，而香港將繼續在連接中國與國際、資本與投資目標的過程中發揮重要作用。

他認為，香港必須不斷進步和發展，而香港擁有獨特和不可替代的地位正是機會所在，期待與業界同謀發展，分享想法，共同建立更有活力及更具競爭力的香港市場。