景順中國：北京設證交所利好券商板塊

中國當局宣布設立北京證券交易所，為新三板的升級板。資產投資管理公司景順中國A股高級投資組合經理劉徽認為，設立北京證券交易所將提高新三板的交易流動性，並鼓勵更多中小企業在北京證券交易所上市，將帶動券商經紀業務和新股上市業務，料券商板塊將成為最大受益者。

新三板分為三個層級，分別是基礎層、創新層和精選層，而上市公司質素亦依次遞增，最高質素的為精選層級。劉徽指，中小企業融資困難，北京證券交易所主要是支持中小企業的發展，並將首先接管精選層。考慮到最近對許多新興行業的嚴格監管，將增強對中小企業發展和創新的信心，而通過直接融資渠道支持中小企業，有助促進中國的消費。

近期監管風暴對部分行業的股價造成波動，惟景順對2022 年A股市場的前景相當樂觀，認為監管的不確定性已經過去，行業和企業應該能夠適應新的監管環境和新的發展方向。考慮到近期疲弱的經濟數據，認為貨幣政策可能會保持寬鬆。

劉氏指出，大部分政策旨在通過資源再分配，完善經濟增長結構，並向創新和長期消費增長方向發展。消費、科技和醫療保健等許多增長板塊早前大幅回調，為2022年造成低基數和提供了有吸引力的估值。隨着理財產品結構不斷轉向互惠基金，2022年的市場流動性應會保持充裕。