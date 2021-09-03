人行：維護股債匯市平穩運行　防範外部風險衝擊

中國人民銀行周五(3日)發布《中國金融穩定報告（2021）》對去年以來內地金融體系的穩健性狀況進行全面評估，當中提及經過治理，金融風險整體收斂、總體可控，金融業平穩健康發展，為有效應對新冠肺炎疫情衝擊、全面建成小康社會創造了良好的金融環境，包括宏觀槓桿率持續過快上升勢頭得到有效遏制、各類高風險機構得到有序處置、金融秩序得到全面清理整頓等。

報告指，金融風險仍然點多面廣，區域性金融風險隱患仍然存在，部分企業債務違約風險加大，個別中小銀行風險較為突出，這些都對維護金融穩定提出了更高要求。

展望未來，在繼續統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展的同時，保持宏觀金融政策的連續性、穩定性和可持續性，穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度，增強微觀主體活力，大力支持普惠小微、鄉村振興、製造業、科技創新和綠色轉型發展，加強對實體經濟的金融服務，促進經濟平穩健康運行。

此外，處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，推動中小金融機構改革化險，着力降低信用風險，維護股市、債市、匯市平穩運行，嚴密防範外部風險衝擊。

報告續指出，繼續深化改革開放，進一步推動利率匯率市場化改革，穩步推進資本市場改革，推動債券市場高質量發展。深化金融機構改革，促其回歸本源、專注主業。在有效防範風險的前提下，繼續擴大高水平金融開放。