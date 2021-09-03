畢馬威：本港會計業融入內地發展　有利兩地經濟

會計師行畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳認為，會計是一項重要的專業服務，若香港會計師行業能積極融入內地發展計劃，將有利中港兩地經濟發展。香港擁有許多具國際視野的會計專才，隨着愈來愈多內地公司有意來港上市，內地對香港會計服務需求更見殷切，同時大灣區的發展也為香港會計師行業創造更大的發展空間。

中港貿易息息相關，他認為，正在進行的中國國際服務貿易交易會能有效促進兩地交流，亦為香港會計師行業開拓更大的發展空間，而內地擴大服務對外開放，亦可以推動香港這個以服務貿易為主體的經濟體發展。

內地計劃設立北京證券交易所，加強新三板改革，支持中小企創新發展。他認為，這將促進中小企業創新發展，並推動資本結構多元化，讓資本市場能更好地服務實體經濟、促進創新，也將對服務貿易帶來重要影響。

他相信，中國進一步擴大服務貿易開放的信心和決心不會改變，將繼續推動高度對外開放、建立現代服務業等，而服務貿易的發展，是中國完善貿易結構、深入參與價球價值鏈的重要途徑，亦將逐漸成為中國與世界各地合作的重要動力。

隨着經濟全球化、信息技術快速發展，數碼經濟已成為推動全球經濟增長的關鍵引擎，而數碼貿易則是國際貿易發展的新趨勢，並大大改變了全球經濟及貿易格局。建立數碼貿易示範區，將促進產業進一步融合，帶領服務經濟蓬勃發展，而服務貿易也成為國際貿易的重要組成部分，以及各國經貿合作的重要領域。