屯門瓏門一房做價現突破 最新以738萬元成交

屯門區樓價在屯馬綫全線通車後持續向上，其中同區瓏門早前兩房頻創新高價，近日一房單位也有突破，最新成交價約738萬元，創該戶型新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山麗怡大廈頂層連天台特色單位，實用面積約435方呎，一房間隔，望開揚海景，以1,120萬元易手，呎價約25,747元。原業主於2011年以623萬元入市，持貨10年帳面獲利497萬元。

●西營盤翰林峰5座高層F室，實用面積約358方呎，一房連儲物房間隔，以約1,000萬元獲承接，呎價約27,933元，新買家為同區客，擬購入單位作長線投資之用。

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九龍區

●黃大仙現崇山5A座高層B室，實用面積約570方呎，兩房間隔，開價1,130萬元，放盤3個月，議價後以1,100萬元成交，呎價約19,298元。新買家為外區投資收租客，以同類型單位市值租金約2.2萬元計算，租金回報率約2.4厘。

●觀塘凱滙3座中層A室，實用面積約832方呎，套三房間隔，近日以每月租金31,800元租出，實用呎租約38.2元。該盤8月累錄154宗租賃成交，較7月增加41%，平均實用呎租則回落約8.3%至約33元。

●荔枝角美孚新邨兩日連錄2宗成交，屋苑1期百老匯街27號高層B室，實用面積約602方呎，兩房間隔，開價約800萬元，議價後減至775萬元成交，實用呎價12,874元。原業主早於1976年僅以13.1萬元買入單位，持貨長達45年，帳面獲利約761.9萬元，升值達約58倍。

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新界區

●馬鞍山雅典居2座中層B室，實用面積約874方呎，三房連套房間隔，連車位以1,350萬元易手，呎價約15,446元。原業主於2002年以290萬元購入單位，持貨19年帳面獲利約1,060萬元，升值約3.7倍。

●沙田御龍山8月共錄約5宗成交，屋苑5座低層連平台單位，實用面積約689方呎，連面積約290呎平台，三房連套房間隔，以1,283萬元成交，呎價約18,621元。

●沙田第一城4座低層C室，實用面積約853方呎，三房連套房間隔，成交價1,080萬元，實用呎價約12,661元。原業主於1995年6月以398萬元購入單位，持貨26年帳面獲利約682萬元，單位升值約1.71倍。

●將軍澳維景灣畔7座高層G室，實用面積約496方呎，兩房間隔，享山海雙景，最初叫價975萬元，減價至966萬元易手，實用呎價約19,476元。

●荃灣朗逸峰2期19座高層A室，實用面積約980方呎，三房連套房間隔，以1,400萬元連車位沽出，實用呎價約14,286元。原業主於2006年3月以約565萬元購入單位，持貨約15年帳面獲利約835萬元，升值約1.5倍。

●屯門瓏門8座高層G室，實用面積約379方呎，一房間隔，開價約750萬元，減至738萬元售出，創項目一房做價新高，呎價約19,472元。

●屯門叠茵庭3座高層G室，實用面積約499方呎，三房間隔，開價700萬元，減價10萬元，即以690萬元獲承接，實用呎價約13,828元。原業主於2011年2月以260萬元買入單位，現沽貨帳面獲利430萬元或約1.7倍。

●元朗尚悅9月已速錄2宗成交，屋苑5座低層C室，實用面積約443方呎，兩房間隔，以625萬元零議價成交，實用呎價約14,108元。