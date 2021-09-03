新盤市場氣氛熾熱 周六5盤推614伙搶客
2021年09月03日 21:20
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樓市升溫，新盤市場氣氛熾熱，周六(4日)將有五個新盤同步開售，合共推出614伙搶攻市場。
●啟德新盤THE HENLEY III共錄1051個認購登記
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III周五(3日)晚上8時截票。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，共錄1,051個認購登記，超額認購9.51倍，反應踴躍，反映各準買家對項目發展前景充滿信心。
項目將於周六(4日)進行首輪銷售，提供100伙單位，包括開放式至三房單位，實用面積238方呎至778方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實平均呎價27,938元，折實售價由625.38萬至2,499.54萬元，當中有83伙單位折實樓價低於1,000萬元，折實呎價由25,218元至33,385元。
●21 BORRETT ROAD連兩個車位 以1.6億成交
一手豪宅錄得成交。據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，剛售出17樓2號單位，實用面積2,154方呎，四房連兩套房間隔，連兩個車位，以1.6億港元成交，呎價約74,280元。買家選用90日成交期計劃入市。
●維港滙項目單日售出4伙
由會德豐地產及信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙項目，周五(3日)共售出4伙，套現4705.2萬元。其中維港滙I沽出3個單位，包括第5座10樓D室，兩房一套間隔，實用面積536方呎，連22方呎露台，以1,324萬元售出，呎價約24,702元。至於同座的9樓D室則以1,292.19萬元成交，呎價約24,108元。另一個售出的單位亦為第5座的5樓A室，實用面積522方呎，連22方呎露台，以1,266萬元售出，呎價約24,253元。
至於維港滙III則售出1伙，單位為第1B座2樓C室，一房間隔，實用面積317方呎，連22方呎露台，以823萬元售出，呎價約25,961元。
●帝御系列新盤共售出1712伙 套現逾83億
恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列周五(3日)沽出7伙。其中屯門帝御·嵐天售出的單位為第6座2樓21室，實用面積306方呎，一房間隔，連39方呎平台，成交價541.26萬元，呎價約17,688元。
至於屯門青山公路青山灣段帝御‧金灣售出6伙，包括第3座高層地下1室，實用面積527方呎，兩房一套間隔，連323方呎花園，成交價963.4萬元，呎價約18,281元。
連同上述成交的7伙單位，帝御系列開售至今，合共售出1,712伙住宅單位，套現逾83.93億元。
●藍田KOKO HILLS售出三房套 成交價1374萬
會德豐旗下多個項目周五(3日)錄得2宗成交。其中鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS剛售出1伙，為第5座16樓F室，實用面積670方呎，三房一套間隔，成交價1374.4萬元，呎價約20,513元。
另外，屯門NAPA亦以招標形式沽出一伙，單位是第5A座3樓A室，三房一套間隔，實用面積779方呎，以916.4萬元售出，呎價約11,764元。
●PARK YOHO NAPOLI單位1581萬元成交
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)位於元朗錦田北的PARK YOHO NAPOLI，售出第20座3樓B室，實用面積932方呎，連34方呎露台，成交價1581.63萬元，呎價約16,970元。
●旺角傲寓一房戶近723萬元沽
據一手銷售資訊網資料，其士國際(00025)等合作發展的旺角傲寓， 剛售出一伙，單位為19樓B室，一房間隔，實用面積331方呎，連22方呎露台，以722.9萬元售出，呎價約21,840元。