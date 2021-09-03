新盤市場氣氛熾熱　周六5盤推614伙搶客

樓市升溫，新盤市場氣氛熾熱，周六(4日)將有五個新盤同步開售，合共推出614伙搶攻市場。

●啟德新盤THE HENLEY III共錄1051個認購登記

項目將於周六(4日)進行首輪銷售，提供100伙單位，包括開放式至三房單位，實用面積238方呎至778方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實平均呎價27,938元，折實售價由625.38萬至2,499.54萬元，當中有83伙單位折實樓價低於1,000萬元，折實呎價由25,218元至33,385元。

●21 BORRETT ROAD連兩個車位 以1.6億成交

●維港滙項目單日售出4伙

至於維港滙III則售出1伙，單位為第1B座2樓C室，一房間隔，實用面積317方呎，連22方呎露台，以823萬元售出，呎價約25,961元。

●帝御系列新盤共售出1712伙 套現逾83億

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列周五(3日)沽出7伙。其中屯門帝御·嵐天售出的單位為第6座2樓21室，實用面積306方呎，一房間隔，連39方呎平台，成交價541.26萬元，呎價約17,688元。

至於屯門青山公路青山灣段帝御‧金灣售出6伙，包括第3座高層地下1室，實用面積527方呎，兩房一套間隔，連323方呎花園，成交價963.4萬元，呎價約18,281元。

連同上述成交的7伙單位，帝御系列開售至今，合共售出1,712伙住宅單位，套現逾83.93億元。

●藍田KOKO HILLS售出三房套 成交價1374萬

會德豐旗下多個項目周五(3日)錄得2宗成交。其中鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS剛售出1伙，為第5座16樓F室，實用面積670方呎，三房一套間隔，成交價1374.4萬元，呎價約20,513元。

另外，屯門NAPA亦以招標形式沽出一伙，單位是第5A座3樓A室，三房一套間隔，實用面積779方呎，以916.4萬元售出，呎價約11,764元。

●PARK YOHO NAPOLI單位1581萬元成交

●旺角傲寓一房戶近723萬元沽