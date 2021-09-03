就業數據欠佳　美股道指挫逾百點

美國8月非農就業數據遠遜預期，美股早段受壓，道指跌109點，至35,334點；標指跌8點，至4,528點；以科技股為主的納指跌12點，至15,318點。

晶片大廠博通公布截至8月底止季度業績，期內收入為67.78億美元，按年升16.44%；淨利潤18.76億美元，按年升1.72倍。對於公司的收入增長遠較同業遜色，博通行政總裁陳福陽解釋，公司是故意嚴格控制訂單，寧願犧牲一些當前銷售額，以免未來供過於求，也就是「紀律供應」，專注於真正需要的地方。博通股價升2.3%

電商巨頭亞馬遜據報計劃於10月推出自家電視品牌，該款電視將內置Alexa語音助手，屏幕大小介乎55到75吋，並將由TCL等第三方企業設計和製造。亞馬遜股價跌0.38%。

美國硬碟巨頭威騰電子(Western Digital)併購同業鎧俠(Kioxia)的計劃據報已告吹，後者已計劃在今年11月進行上市。威騰股價早段升0.34%。