突破美國封殺！內地提速備金融戰　北交所助中小企吸金

美國封殺中資企業赴美上市之際，中國正積極加快金融業改革開放，將資本市場做大，支援本地企業融資，服務實體經濟發展。繼內地宣布設立北京證券交易所（下稱「北交所」），中國證監會就有關基礎制度安排公開徵求意見，意在把資金引向創新型中小企，培育下一代的科技公司。

本次設立的北交所，是以只限專業投資者交易的新三板為基礎。簡單而言，是把3個層級當中上市公司質素最高的「精選層」掛牌公司，全部轉為北交所上市公司。往後北交所上市公司由「創新層」公司產生，並維持新三板其餘兩層級，即「基礎層」及「創新層」，與北交所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。

中證監就北交所有關基礎制度向全社會公開徵求意見，初步起草上市、融資及監管等體系。公眾公司部主任周貴華表示，北交所新股上市首日不設漲跌幅限制，次日起漲跌幅限制為30%，增加市場彈性，堅持合適的投資者適當性管理制度，促進買賣力量均衡，防範市場投機炒作。

與滬深交易所錯位發展

周氏稱，北交所差異化的制度安排，與滬深交易所錯位發展。北交所服務創新型中小企業，服務物件更早、更小、更新，並制訂契合中小企業的制度，堅持向滬深交易所的轉板機制。在市場運行方面，以合格投資者為主，投資者結構會與滬深交易所有差異。

當局未有正面回應北交所的投資門檻會否下調，但指中證監將根據北交所的建設發展情況以及需求，持續評估市場運行情況，不斷完善投資者適當性管理制度。有外媒引述國融證券執行董事Jizhong Li說，北交所遲早會向散戶投資者開放。

景順中國A股高級投資組合經理劉徽認為，設立北交所將提高新三板的交易流動性，並鼓勵更多中小企業在北交所上市，將帶動券商經紀業務和新股上市業務，料券商板塊將成為最大受益者。此外，北交所將增強對中小企業發展和創新的信心，而通過直接融資渠道支持中小企業，亦有助促進中國的消費。

投資銀行高盛報告指出，科技、創新和數碼經濟已成為決策者重點關注的領域，政府希望看到能增強中國抵禦外部供給限制的能力、提高生產力的創新，而不是加劇社會不平等和金融風險的創新。雖然內地接連收緊多個行業監管，但該行相信當局並非針對民企。

中國人民銀行表示，區域性金融風險隱患仍然存在，未來將健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，推動中小金融機構改革化險，着力降低信用風險，維護股市、債市、匯市平穩運行，嚴密防範外部風險衝擊。在有效防範風險的前提下，繼續擴大高水平金融開放。