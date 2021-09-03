樓價指數升幅放緩　將軍澳新寶城呎價2.1萬破頂

香港樓價創出歷史新高後現阻力，近期於高位反覆爭持，代理行一份反映二手樓價走勢的數據顯示，該指數連跌兩周後，按周回升約0.13%，惟升幅屬17個星期最小。而各區破頂成交仍不斷湧現，其中將軍澳新寶城呎價突破2.1萬元，創屋苑歷史新高。

中原城市領先指數最新回升至189.75點，已連續5星期徘徊於189至191點水平。期內中小型單位及大型單位樓價指數亦錄增長，分別按周上升約0.02%及0.71%，報190.32點及186.78點。

中原黃良昇認為，樓價破頂後，用家追價意願下降，令二手成交量減少，預計短期樓價會在接近歷史高位191.34點窄幅上落。若以分區統計，其中港島區樓價指數按周回升約0.88%至197.86點，與歷史高位仍相差約0.69%。至於九龍、新界東及新界西指數則見回軟，按周跌幅介乎約0.06至0.7%。

整體樓價仍尋求突破，市場破頂買賣則未有停止，近日各區均現新高價成交。香港置業劉浩勤表示，上述新寶城3座高層B室，實用面積約378方呎，細兩房間隔，以796萬元售出，呎價約21,058元。是次成交屬細兩房做價高位，呎價更創屋苑歷來新高紀錄。據了解，原業主持貨剛屆滿3年辣招鬆綁，現轉售帳面獲利約88萬元，升值約12.4%。

此外，屯馬綫全線開通效應繼續帶領沿線屋苑樓價上揚，美聯羅立恒指出，屯門瓏門8座高層G室，實用面積約379方呎，開價約750萬元，議價後以約738萬元成交，創屋苑一房新高價，呎價約19,472元。

市區樓盤也連錄高價，市場消息指出，鴨脷洲深灣軒3座高層A室，實用面積約508方呎，兩房間隔享海景，原叫價約1,320萬元，減價至1,238萬元成交，呎價約24,370元，創屋苑標準單位呎價新高。據了解，原業主為投資客，於2017年以約990萬元購入單位，現轉售帳面獲利248萬元。

九龍區指標屋苑茶果嶺麗港城樓價亦有突破，美聯吳紹輝稱，屋苑28座頂層連天台兩房單位，實用面積約522方呎，微減7萬元即以928萬元成交，創兩房單位歷史新高價，呎價約17,778元。