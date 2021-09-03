股災近了？印度神童8度預言成真！又出事了...

外地媒體報道，「印度神童」阿南德之前的預言已經7度成真，震撼全球。早在6月初，他就預言英國、以色列會出事，也預言「8月、9月木星將處於魔羯座中，對世界不利」。沒想到一踏入9月，美國紐約發生從來沒見過的大淹水，「下了5萬座奧運泳池雨量」。更重要的是，新冠病毒Delta變種之後，還有來勢更凶猛的「Mu」跟「C.1.2」，而本港發現有3宗新冠肺炎個案涉Mu變種病毒，同時首現野豬感染非洲豬瘟病毒的個案，病毒危機隨時一發不可收拾。

阿南德才14歲，但其預言可以說是目前世界上最準，最令世界心驚膽顫。6月，他預言英國、以色列會出事，結果英國解封延後，世界注射疫苗覆蓋率最高的國家以色列，新冠肺炎感染率攀升。

7月的時候他說「火星土星在相對位置」，世界的不安動盪更加明顯。當時就發生日本靜岡土石流、中國河南水災、美國邁阿密公寓倒塌。

8月的時候，應驗他早在6月的預言「8月、9月木星將處於魔羯座中，對世界不利」，而8月希臘、土耳其大火、海地地震、日本辦完東奧之後疫情攀高，以及美國退出阿富汗，塔利班重掌政，震撼世界。

因此，讓人擔心的是，他提到經濟當災！9月就會急轉直下，屆時影響全球經濟和股市；到了「11月21日」後才會好轉，屆時全球對於疫苗仍相當憂慮、敏感，因此「經濟有泡沫化的危機」。

他更預言，最大的一波動盪會在明年4月「火土大合」時發生，屆時全球會面對一連串的劇變和慘重事件，堪稱是「最崩潰的時期」。