日資券商握「新校規」：在家工作都唔畀食煙

來自日本嘅券商野村推出最新嘅「員工福利」，就係返工送免費「戒煙療法」。事關呢間公司向員工發送了一份備忘錄，叫日本員工唔好喺工作時間吸煙，即使佢哋在家工作(Work from home)都唔畀偷偷食煙。

野村發言人Yoshitaka Otsu表示，禁煙新政策將於10月生效，而且12月底將會關閉所有野村分社嘅吸煙室。嗱，保持估計連埋OT，一日返工時間大概9個鐘啦，9個鐘都冇得食煙，返工仲唔係最佳戒煙大法？

連埋合約員工，日本野村有約1萬5千名員工，目標係將員工嘅煙民比例由今年３月嘅18% ，到2025年降低到12%。聽落都好理想化喎！不過，發言人就話，呢個禁煙規定係基於員工同公司嘅互相信任，唔會有懲罰條款。而公司亦都唔打算監控在家工作嘅員工有冇遵守禁煙規定(咁就梗係啦)。

公司通告仲話，希望員工無論喺邊度做嘢，工作時間內都要專注於自己嘅職責。不過，都有獎勵嘅，接受戒煙治療嘅員工可以獲得全額補貼，成功戒煙嘅話仲可攞積分兌換獎品添。

而一眾日本網友就話：「點樣檢查先？」「好似坐監」「侵犯人權喎」等等，不過都有人覺得做緊嘢就梗係唔可以食煙啦，就正如你返工唔會去飲酒一樣。你又點睇？