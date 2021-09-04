虛擬幣交易量月飆六成

近期虛擬貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）價格企上每枚5萬美元水平，而虛擬貨幣的月度交易量，亦自5月起首次突破一萬億美元，8月份的交易量較7月飆升六成。另方面，阿根廷央行（BCRA）表示，正密切監控加密貨幣的使用，確保不會被用來逃避外匯管制。

區塊鏈分析網站The Block Research最新數據指，8月份虛擬貨幣的合法現貨交易量升至1.07萬億美元，較7月飆升近64%。採礦活動方面，比特幣礦工於8月份創造近14.1億美元收入，較7月收入增加近45%，惟數字仍低於3月時的歷史新高17.5億美元。該網站指，8月礦工收入大部分來自創建區塊的補貼，現在每個建立的新區塊獲6.25枚比特幣。

雖然市場熱度回升，惟仍要面臨各國監管。阿根廷央行行長Miguel Pesce指，當局正嚴密監控虛擬貨幣的使用，以確保不會被用作逃避外匯管制。他補充，若出口商以虛擬貨幣收款，亦會被視為外匯付款，需兌換為阿根廷披索。

當局在2019年頒下規定，該國公民每月僅允許透過官方渠道購買不超過200美元的外匯，亦要在官方定價外加徵65%的稅項，並要求出口商於官方渠道兌換外匯。

據報，印度當局亦計劃提出一項新法案，將虛擬貨幣視為商品，並對其使用用途作分類。分析指，當局此舉為虛擬貨幣納入收稅項目鋪路。

據交易平台CryptoCompare數據，比特幣周五(3日)升1.71%，報50,387美元；以太幣則升3.34%，見3,936美元。