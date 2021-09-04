美股道指收跌74點　納指創新高

美國8月非農就業數據遠遜預期，美股周五(3日)個別發展，當中以科技股為主的納指再創收市新高。道指收報35,369點，跌74點或0.21%；標指收報4,535點，跌1點或0.03%；納指收報15,363點，升32點或0.21%。

美國8月非農就業人數增加23.5萬，遠低於市場預期。失業率降至5.2%，創美國疫情爆發以來新低，市場傾向認為令人失望的非農數據使聯儲局在9月會議上宣布縮減購債規模的阻力大增。

同時，遂數據反映了疫情對民眾就業意願的衝擊仍在繼續，在新一輪疫情高峰來襲的背景下，許多求職者再度主動選擇放棄就業機會，令僱主的招聘難度進一步上升。

沃頓商學院金融教授Jeremy Siegel表示，他預計未來美國股市回報率將放緩，聯儲局的政策失誤可能會導致美股的下一次重大回調。

個股方面，晶片大廠博通公布截至8月底止季度業績，期內收入為67.78億美元，按年升16.44%；淨利潤18.76億美元，按年升1.72倍。對於公司的收入增長遠較同業遜色，博通行政總裁陳福陽解釋，公司是故意嚴格控制訂單，寧願犧牲一些當前銷售額，以免未來供過於求，也就是「紀律供應」，專注於真正需要的地方。博通股價收市升1.18%。

電商巨頭亞馬遜據報計劃於10月推出自家電視品牌，該款電視將內置Alexa語音助手，屏幕大小介乎55到75吋，並將由TCL等第三方企業設計和製造。亞馬遜股價收市微升0.43%。