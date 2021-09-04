深圳8月二手成交創十年新低　分析料見底還言之過早

內地數據顯示，8月份深圳二手住宅成交量為2,043套，按月跌20.1%，按年暴跌81.96%，逼近「1」時代，連跌5個月，亦創下近10年新低。上一次深圳二手樓成交量低於3,000套，是2011年8月的1,462套。

深圳為人口超過2,000萬的一線城市，惟其二手住宅成交竟然只有2,000套多，實屬歷史罕見。有分析認為是自2月深圳出台二手樓官方指導價後，觸發市場出現「沒有最低只有更低」的現象，4至7月的成交量分別為4,877套、3,027套、2,575套及2,557套。

此外，《深圳經濟特區社會建設條例(草案徵求意見稿)》於7月30日出台，提出推行大學區招生和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，以合理均衡配置教育資源。根據羅湖中介經紀人表示，該區的成交量自指導價出台後縮水近9成，受學區房新政影響，心急業主開始減價20萬至30萬元人民幣沽貨。

分析認為，8月底深圳22宗集中供應宅地重新掛牌，提出強化「房地聯動」，下調住房銷售限價等一系列措施。從一級市場開始，樓價穩中有降預期已經形成。

然而，另有分析指出，這只是拐點的開端，深圳樓市還未見底，原因在於成交數據具有滯後性。從一線中介人員的反饋看，實際成交情況可能更冷。

亦有分析表示，以往限購限貸的措施本質是限制消費側，讓新樓及二手樓的購買變得低頻緩慢，讓槓桿下降。而此輪第二次集中供地下調土地「麵粉價」，是從供給側「動刀」，會讓大家形成「麵包價」也下調的預期，市場觀望情緒更濃，見底還言之過早。