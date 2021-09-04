1周10大驚奇︰末日博士、印度神童齊響警...經濟危機避不過？

美國周五(3日)公布的非農就業數據遠差過預期，反映經濟仍然危機四伏，本周再有多位重量級人物就着經濟、股市，乃至債市發出警告。先有「末日博士」警告美國債務與滯脹危機，後有印度神童預言9月大冧市；就連以投資債券而聞名的「債王」，也反過來狂踩債券一文不值...

【1、末日博士：美國通脹加劇或觸發嚴重債務危機】

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)警告，通脹加劇及現時的財政政策均有可能引發「嚴重的債務危機」；並指長期寬鬆的貨幣政策將導致持續的滯脹。

他指出，美國當局為應對新冠肺炎疫情所定下的數萬億美元的刺激經濟計劃，間接令通脹飆升，使美國經濟增長急劇放緩。同時，供應鏈短缺亦降低經濟潛在的增長，並增加生產成本。這些情況疊加，將有可能重演上世紀70年代經濟衰退期間的通脹上升，最終甚至會導致嚴重的債務危機。

美國總統拜登和財政部長耶倫曾多次表示，通脹上升是經濟持續復甦的暫時結果；聯儲局主席鮑威爾在7月下旬表示，通脹「愈來愈高，也愈來愈持久」，但他仍然認為，通脹壓力最終會下降。

然而，一些經濟學家及美國會議員指摘拜登政府的經濟政策加劇通脹。魯比尼亦在文章指出，當局對通脹「樂觀看法」可能是錯誤；Delta變種病毒正擾亂全球經濟，聯儲局所提出的量化寬鬆措施調整將可能導致債券、信貸和股票市場的崩潰。

他亦警告，美國經濟在中長期內可能面臨大量供應鏈方面的負面衝擊；再加上聯儲局寬鬆的貨幣和財政政策，可能會導致持續的滯脹(Stagflation)和債務危機。

魯比尼總結時指出，持續的供應鏈問題將降低潛作的增長，但繼續實施寬鬆的貨幣和財政政策可能引發通脹預期脫錨。由此產生的工資、價格飆漲將重演70年代中期的通脹，當時債務佔GDP(國內生產總值)比重仍低於現在。

【2、印度神童預言危機再起】

外地媒體報道，「印度神童」阿南德之前的預言已經7度成真，震撼全球。早在6月初，他就預言英國、以色列會出事，也預言「8月、9月木星將處於魔羯座中，對世界不利」。沒想到一踏入9月，美國紐約發生從來沒見過的大淹水，「下了5萬座奧運泳池雨量」。更重要的是，新冠病毒Delta變種之後，還有來勢更凶猛的「Mu」跟「C.1.2」，而本港發現有3宗新冠肺炎個案涉Mu變種病毒，同時首現野豬感染非洲豬瘟病毒的個案，病毒危機隨時一發不可收拾。

阿南德才14歲，但其預言可以說是目前世界上最準，最令世界心驚膽顫。6月，他預言英國、以色列會出事，結果英國解封延後，世界注射疫苗覆蓋率最高的國家以色列，新冠肺炎感染率攀升。

7月的時候他說「火星土星在相對位置」，世界的不安動盪更加明顯。當時就發生日本靜岡土石流、中國河南水災、美國邁阿密公寓倒塌。

8月的時候，應驗他早在6月的預言「8月、9月木星將處於魔羯座中，對世界不利」，而8月希臘、土耳其大火、海地地震、日本辦完東奧之後疫情攀高，以及美國退出阿富汗，塔利班重掌政，震撼世界。

因此，讓人擔心的是，他提到經濟當災！9月就會急轉直下，屆時影響全球經濟和股市；到了「11月21日」後才會好轉，屆時全球對於疫苗仍相當憂慮、敏感，因此「經濟有泡沫化的危機」。

他更預言，最大的一波動盪會在明年4月「火土大合」時發生，屆時全球會面對一連串的劇變和慘重事件，堪稱是「最崩潰的時期」。

【3、債王格羅斯狂踩債券是垃圾】

有「債券大王」之稱的投資名宿格羅斯，近日「倒戈」狂踩債券跟現金一樣都是「垃圾」！他在投資展望中寫道，未來一年，10年期美國國債孳息率可能會從當前約1.3厘升至兩厘，導致投資者相當於損失約3%，又直指如果盈利增長達不到雙位數，股票也可能歸類為「垃圾」。

事實上，現年77歲的格羅斯已經唱淡債券一段日子。半年前他接受外媒採訪時透露，已在債息處於1.25厘左右沽空美債。其後美債一度遭到拋售，與債價走勢背馳的10年期美債孳息3月底時升見1.7厘，但疫情反彈引發對經濟增長的疑憂，令美息重拾跌勢。

他看淡債券主要是因為供需形勢不利於美債，認為當前的美債孳息水平是「無處可去，只有上漲」。真正的問題是孳息上升速度有多快，如果未來10年每年升10點子，相信指數債券基金的投資者仍能取得收支平衡，但孳息很可能以更快速度上升。

他指出，美國聯儲局一直通過量化寬鬆計劃吸收約60%的美債淨發行量，但面對通脹高於2%和經濟增長前景樂觀，聯儲局可能很快開始縮減買債，並於2022年中左右結束買債。雖然這意味着當局仍將買入6,000億美元或7,000億美元美債和按證，但近年外國央行和投資者均在沽售美債，顯示需求正在減弱。不僅如此，未來至少達到1.5萬億美元的財政赤字，意味美債供應將維持高企。

有鑑於此，格羅斯質疑2022年中及以後，非公開市場對於吸收這額外60%美債的意願有多大，並稱如果屆時通脹回到2%以上的目標，就可以避免爆發恐慌，但質疑以當前利率來為財政開支融資的日子還能持續多久。

在最新的投資展望中，格羅斯表示，長期以來現金都是「垃圾」，但現在有了新的「競爭者」，中長期債券基金當然都在垃圾桶裏；又謂若盈利增長達不到高預期，股票也會倒入垃圾車。

【4、聯儲準備收水 IMF警告新興市場貨幣亂局恐重演】

國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟師Gita Gopinath警告，隨着聯儲局準備縮減貨幣刺激措施，新興市場將無法承受2013年「縮減恐慌」引發的市場亂局重演。儘管一些新興市場已率先加息，但相關貨幣近期已強勢不再，在變種病毒蔓延以及中國經濟放慢下，更可能面臨進一步下行壓力。

Gopinath指出，受到疫情的影響，新興市場正遭遇各方面的打擊，要是主要央行的政策引發金融市場混亂，他們勢將難以應付。回顧2013年，時任聯儲局主席伯南克首度提到縮減買債，引發市場恐慌，美國債息抽高，拖累新興市場資產遭拋售，貨幣亦大幅貶值。

儘管聯儲局主席鮑威爾上周五的收水言論被市場形容充滿鴿味，但Gopinath警告，如果通脹在美國成為一個更嚴重的問題，並迫使聯儲局突然收緊貨幣政策，可能帶來衝擊。

國際金融協會（IIF）經濟學家Jonathan Fortun本月較早前也在報告中表示，新興市場仍然容易受到聯儲局縮減買債的影響，因為對美國經濟的支持減少，可能會令全球金融環境收緊。不過，他指出，蔓延風險將不會如2018年跌市或2013年縮減恐慌期間那麼嚴重。

TD Securities新興亞洲和歐洲策略師Mitul Kotecha表示，市場開始反映全球經濟增長高峰已過去的形勢，部分原因是近期中國經濟數據轉弱；而在亞洲，貿易開放型經濟體如南韓、台灣、新加坡和中國，相關貨幣對增長前景尤其敏感，這些貨幣在疫情期間雖有較佳表現，但全球增長和貿易放慢下，表現將受限。

【5、花旗預言股市將大跌 拒跟風上調目標】

美股升市下，標指已拋離花旗美股首席策略師Tobias Levkovich對今明兩年的預測，惟他仍堅持股市將出然回調。儘管他承認自己犯了重大錯誤，但依然堅持標指今年底目標4,000點，以及明年6月目標4,350點，兩個數字均低於當前股市水平，仍是華爾街最淡，其理據包括估值過高，以及華府計劃加稅將損害企業利潤。

他坦言，低估了美國企業的盈利能力，並錯誤判斷了投資者在聯儲局貨幣刺激下追逐風險資產的意願，但鑑於聯儲局準備減購資產，經濟增長亦勢放緩，投資者應為跌市做準備。他數月前曾將標指今年預測目標從3,800點上調，如今不願再次屈服。

【6、全球通脹失控非靠嚇！空運旺季恐大亂 運費勢飆】

外媒報道，雖然航空貨運產業預期即將迎來旺季，但在許多因素導致亞洲需求大幅超過供應的情況下，業界人士憂心屆時運輸業將出現大混亂，運費也將大幅飆升。

報道指出，早前上海疫情爆發導致所有航空公司對機組人員和實行更嚴格的檢疫規定，地面人力因此減少約2/3，致使飛往海外的客機暫遭限制，使本就有限的運力進一步縮減。有運輸業表示，由客機改裝的貨運客機是否能在未來幾周內返回存很大的問號。若無人可操作飛機或沒有足夠的機組人員，航空公司只能被迫減少航班，這將是巨大問題，因貨運客機在空運運力中佔比很高。

業界警告：「如果未來幾個月旺季的情況仍是如此，我們可能會看到大混亂，甚至比去年更糟糕。去年運輸機和包機在增加運能方面發揮了非常重要的作用，但如今兩者的供應都受到限制。」

【7、全球糧價重上近十年高峰 通脹疑慮再起】

8月全球糧食價格急遽攀升，扭轉前兩個月下滑趨勢，再度逼近十年高位，重燃通脹疑慮。

全球氣候突變，農作物收成展望變差下，外媒報道，聯合國糧農組織(FAO)的8月糧食價格指數升至127.4點，比7月上揚3.1%，更較去年8月飆32.9%。該指數追蹤一籃子穀物、油籽、乳製品、肉類、沙糖等食品價格每月的變動。

FAO解釋，8月糧價攀升主因穀物的預期產量減少、霜害衝擊全球最大甘蔗產地巴西的產量，以及油籽供應吃緊。

事實上，全球糧價在過去一年來飆升約33%，為各國央行和消費者帶來通脹升溫的風險，特別是倚賴糧食進口的較貧窮國家。

【8、真糧食危機！外儲快燒盡 呢個國家因缺糧進入緊急狀態】

外國傳媒報道，南亞國家斯里蘭卡近日因食品短缺宣布進入緊急狀態，因為該國私人銀行耗盡進口所需的外匯。隨着國家遭遇嚴重經濟危機，斯里蘭卡總統已下令實施緊急條例，禁止囤積沙糖、米和其他必需食品。

斯里蘭卡的沙糖、米、洋葱與薯仔薯等食品價格大幅上漲，且由於奶粉、煤油和燃料氣體短缺，商店大排長龍。貿易部長指出，一些交易商囤積糧食導致食品短缺，給民眾帶來不便，政府已加大對食品囤積的懲罰。

為節省外匯，斯里蘭卡政府在去年3月禁止進口汽車和其他物品，包括食用油和薑黃，但進口商仍稱無法獲得美元來支付獲允許購買的食品與藥品。

根據斯里蘭卡央行數據，該國截至7月外匯儲備僅28億美元，較2019年11月時的75億美元少一大截。

【9、全球航空業災難未完！商務旅行將回不到疫前水平】

商務旅行將不復從前，全球各地企業都在發出明確信號，創新性的新通訊工具令許多疫前的商務旅行成為歷史。

以歐洲最大塗料生產商AkzoNobel為例。過去一年，行政總裁Thierry Vanlancker於阿姆斯特丹總部看着生產負責人David Prinselaar通過用高清擴增實境頭戴設備指導工廠員工的這種方式，「訪問」124家工廠，以往需要乘搭飛機的任務，現在只需用原來時間的零頭就能完成，省去倒時差之苦。Vanlancker認為，不會再走回頭路。

他指，「招徠業務的旅行可能減少1/3，內部會議旅行甚至會下降更多」。對錢包是件好事，並有助於實現可持續性目標。客戶已經接受了一年的培訓，僅通過視訊接觸不再是社交禁忌。

另外媒對美國、歐洲及亞洲45家大型企業的調查顯示，84%的企業計劃在疫情後減少出差支出。多數削減差旅預算的受訪者料，降幅在20至40%之間，約2/3計劃對內部和外部面對面會議都作出削減。主要原因是網絡軟件易用、高效，還可以節省成本、降低碳排放。根據全球商務旅行協會，到2024年，企業差旅支出或由2019年疫情前的峰值1.43萬億美元，跌至1.24萬億美元。

噴氣發動機製造商Raytheon Technologies Corp.的CEO Greg Hayes於7月份表示，商務旅行已經「永遠地改變了」。雖然市場或許最終會復甦，但成熟的通訊技術「確實改變了我們對生產率的看法，」Hayes說。

企業、銀行、諮詢公司及政府部門，於疫情期間削減了數以十億美元計的旅行預算，而所受影響卻有限，將令其難以重回到老路上。輝瑞全球旅行主管Tina Quattlebaum在7月份於GBTA年中網絡峰會上表示，輝瑞之類的公司正研究有甚麼是必須出差而不能線上解決的問題。

「商務旅行永遠不會回到2019年的水平，」畢馬威全球旅遊與休閒主管Will Hawkley稱。「企業會考慮它們的利潤、環保承諾以及員工對靈活辦公方式的要求並思考：為甚麼要恢復以前的做法？」

上述種種將令本已在疫情受災的航空業及酒店業一記重擊。羅兵咸永道稱，在疫情前，會購買高端艙位或更昂貴可退款機票的商務旅客，雖然僅佔12%的座位，卻對航空公司的利潤貢獻比例卻高達3/4。摩根士丹利研究顯示，到2022年，隨着27%的差旅被網絡會議取代，約2/3收入來自商旅客戶的酒店行業收入將至多下滑18%。

根據國際航空運輸協會，全球最大的一些航空公司在2020年總計虧損1,260億美元，今年勢將再虧480億美元。因冠狀病毒令數十年來的旅行熱潮降溫後，嚴重虧損且積累了巨債的航空公司，最不想看到的就是企業客戶減少開支。

【10、通脹來襲 愛啡一族「捱貴啡」】

面對全球通脹，首當其衝的可能是「愛啡一族」。極端天氣影響世界各地農業，咖啡的原材料成本，包括咖啡、奶及糖的價格正在飆升，升幅甚至跑贏平均通脹。加上高昂的運費，跨國消費品企業聯合利華警告，大宗商品和運輸成本增幅是10年內最大。從長遠來看，消費者很有可能會為咖啡通脹「埋單」。

根據荷蘭合作銀行(Rabobank)的數據，今年全球咖啡消費量預計將增長2.42%。不過，全球最大的咖啡生產國巴西，正經歷一個世紀以來最嚴重的旱災。巴西咖啡樹最關鍵的開花期由9月開始，缺乏降雨可能會影響咖啡樹開花，並進一步抑制咖啡產量。

此外，最近在巴西發生的霜凍事件亦凍壞咖啡樹，影響收成，有當地農業組織表示，巴西過去一個月氣溫突然波動，導致阿拉比卡(Arabica)咖啡種植區的樹木嚴重落葉。據美國農業部統計，巴西今年的咖啡豆總收成恐將下降，並料創2003年以來的最大按年降幅。

至於全球最大羅布斯塔(Robusta)咖啡生產國越南，同樣面對出口量減少，原因是亞洲貨櫃短缺，限制當地咖啡出口。今年首7個月，越南咖啡累計出口量按年下降8.1%，即是咖啡貿易情況甚至差過疫情肆虐期間。

國際咖啡組織(ICO)將其全球2020/21年度咖啡庫存量預測，由先前估計的226萬袋下調至202萬袋，同一時間，全部4類咖啡的價格均大幅上漲，使8月份咖啡價格指數有望再創2014年以來新高。

上月，巴西主要品種阿拉比卡咖啡豆的價格達到5年以來最高。過去3個月，紐約交易的阿拉比卡期貨上漲超過兩成，至每磅1.84美元。倫敦交易的羅布斯塔期貨，即一種普遍較便宜，通常用作即溶咖啡的品種，7月底更高見每噸1,992美元，價格創2017年以來最高。

來貨成本飛升，意味着無論是想去咖啡店點一杯精品咖啡的文青，抑或是只買一盒即溶咖啡的消費者，都很可能面對加價風險。事實上，咖啡價格指數已經較10年平均價格高出15%，而且仍處於向上趨勢，對已「捱貴貨」大半年的零售商來說，加價只是時間問題。