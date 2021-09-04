中證監：完善企業境外上市監管制度　港A股指數期貨年內交易

中國證監會副主席方星海表示，將堅定不移推進高水平對外開放，一是進一步推動資本市場制度性開放，拓寬外資參與資本市場的路徑和方式，推出更多國際化品種，深化境內外資本市場互聯互通，完善拓展滬倫通機制，完善企業境外上市監管制度；

二是進一步發揮香港在資本市場中的開放作用，中證監將堅決維護香港金融中心地位，支持香港和內地開展全方位務實合作，包括豐富滬深港通標的等，支持境內外企業赴香港上市。而香港A股指數期貨將於年內開始交易；

三是進一步加強開放下的監管能力，加強對跨境投資行為的監測和分析研判，防範資金大進大出風險，妥善解決跨境監管合作中碰到的問題。

他認為，對外開放助力提升資本市場運行質量，中國資本市場成長為世界第二大市場，上市公司接近4,500家，商品期貨、債券市場規模位居市場前列，吸引愈來愈多國際金融機構和投資者積極參與。資本市場運行質量和國際影響力顯著提升，對外開放為資本市場引入源頭活水，助力改善市場生態。

此外，他指資本市場高水平對外開放穩步推進，中證監推出了一系列對外開放舉措，成效明顯，並將繼續支持合格的外資機構在中國開展業務。