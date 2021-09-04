新盤混戰　美聯：料9月一手銷情高達1800伙水平

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，周六(4日)港九新界三新盤齊推，涉及約600伙，成為新盤市場非常火熱的一日，若全日售出一手盤單位數目逾500伙，將會創出2019年6月29日售出約537伙後的逾2年新高，若超逾約540伙，更會創出自2019年5月4日錄得逾1,100多伙後新高水平。由於新盤戰開展，預期9月份一手銷情有望錄得約1,800伙水平。

布少明指出，預計周六首輪推售的揚海、THE HENLEY III及第三輪推售的Wetland Seasons Bay銷情均見理想。

其中揚海坐擁港鐵上蓋及港島區的地利優勢，故吸引大批資金及承接港島南岸1期的旺勢，由於投資潛力優厚，料客人中佔逾半為長線投資客。項目港島區客佔約7成，而九龍及新界區客人佔約3成。預料項目落成後租金約80至90港元，租金回報逾3厘。

至於位處發展重鎮的啟德區THE HENLEY III，鄰近地標啟德體育園，而且項目優質，故項目亦吸引近半為長線投資客，而九龍區客人佔約6成，而新界及港島區客則佔約4成，預料項目落成後租金約55至60元，收租回報近3厘。

而連續兩輪銷售均見火熱的Wetland Seasons Bay，周六已為第三輪推售，由於不乏向隅客，預料300伙亦有望即日沽清。項目用家比例佔較多，約7成，而值得留意，由於項目銀碼吸引，故年青客人比例佔比多約5成。而新界區客人佔約6成，港島及九龍佔4成。項目租金料每呎35元，收租回報亦有近3厘。

由於9月份多個新盤接連登場，亦有其他大型樓盤部署推出，故料全月一手成交有機會錄得約1,800伙水平。至於二手市場則由於樓價破頂，以及新盤吸客，相信全月成交量横行，錄得約5,500宗水平。