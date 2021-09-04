THE HENLEY III開售：三房戶賣2525萬　呎價逾3.2萬

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，A組買家已完成揀樓程序，其中一組客人大手揀選共2伙，總成交金額約2,414.75萬港元，分別為第3B座27樓B單位，為面向啟德體育園及維多利亞港單位，屬兩房連衣帽間及儲物房間隔，實用面積540方呎，成交價約1,756.7萬元，呎價約32,531元；及第3B座12樓E單位，面向項目園林綠化及室外游泳池景，屬開放式間隔，實用面積238方呎，成交價約658.05萬元，成交呎價約27,649元。

當中，最高成交價的單位為第3B座32樓A單位，面向啟德體育園及維多利亞港，屬三房一套連衣帽間間隔，實用面積778方呎，成交價約2,525.85萬元，成交呎價約32,465元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行周六出席率不俗，約錄6成，其中大手時段錄得3組客欲斥資約1,300萬元購入兩伙開放式單位。THE HENLEY為最接近啟德體育園區住宅物業，受2025年全運會將於該體育園區舉行部分賽事所帶動，相信周六該盤銷售不俗，當中以1,000萬以下一房單位最受歡迎，買家以年輕人為主，約佔7成。