市場現泡沫？　女股神：遠得不能再遠！未來將進入增長軌迹

有「科技女股神」之稱的Ark投資管理舵手伍德揚言，市場泡沫「遠得不能再遠」，因為普通投資者不懂未來5至15年的市場將非常刺激，新技術增長的S型曲線相互作用下，將進入從未見過、呈指數增長的軌迹。

她指出，在2000年代網絡泡沫、金融危機之後，市場無論是研究或投資，都開始避開創新領域，變得比較看重指數走向，分析師和投資組合經理投資於不在指數中的創新公司時，覺得正冒着巨大風險。

因此，她認為許多與未來相關的創新因此並沒有反映在指數中，或只有很少的一部分，而在這前提下，專注於顛覆性創新，會變得富有成效，因為歷史上從未有過這樣的時期，擁有5個主要創新平台、涉及14種不同的新技術，都進入了S型曲線並互相推送。

伍德所言的5個創新平台分別是DNA定序、機械人、儲能技術、人工智能及區塊鏈技術，涵蓋14種技術包括基因療法、3D打印、雲計算、大數據分析和虛擬貨幣等。

此外，她指金融市場缺乏創新教育，兩次冧市中演變出一種「向後看」的風格，對指數更為敏感。但每個人不同的觀點才能構成市場，因此她喜歡衝突，讓市場能圍繞着有關爭議運行。