外匯局：持續推動外匯領域改革開放　防範跨境資金流動衝擊

國家外匯管理局副局長鄭薇表示，持續推動外匯領域改革開放，有效防範跨境資金流動衝擊。當局將緊扣市場主體的需求，着眼政策傳導的質量，提升改革綜合的效能。

一是繼續提升貿易投資自由化便利化的水平，支持境內境外要素有序自由流動，持續優化金融的環境，助力數碼經濟的發展，發揮創新引領的作用，帶動產業轉型升級融合發展提質增效。

二是穩妥有序推進資本項目的開放，推進股權投資基金跨境投資試點，完善外商直接投資的管理並做好跨國公司本外幣一體化資金池試點工作。

三是建設開放多元功能健全的外匯市場，進一步豐富外匯市場的產品和境內外的參加主體，不斷完善外匯市場的基礎設施體系。

鄭續稱，堅決防範跨境資金異常流動的風險，不斷提高開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控能力，完善外匯市場宏觀審慎加微觀監管的兩位一體的管理框架，健全反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的審查機制，引導企業樹立匯率風險中性的理念，不斷提升匯率風險的管理水平，嚴厲打擊外匯領域違法違規的行為，維護外匯市場的穩定和國家的經濟金融安全。

此外，鄭指穩妥有序推進資本項目開放，推進股權投資基金跨境投資試點。