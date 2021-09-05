葉尚志：下半年刺激經濟將增加對水泥需求

港股連跌3個月、累跌有3,300點後，在9月開局出現了跌後反彈的行情。美國聯儲局主席鮑威爾表示，不應把啟動減少買債視為加息快將到來的信號，消息紓緩了市場的憂慮，也給市場爭取了多一些時間空間。而港股亦得以趁機做出跌後反彈，但估計對於已逐步形成的謹慎觀望氛圍，目前仍將難以扭轉消除，恒指的反彈阻力見於26,800點水平，現時操作上建議要注意追高的風險。

海螺水泥公布了截至6月底止的中期業績，半年純利按年倒退了有6.95%至149.68億元人民幣，但是隨着傳統旺季的到來，對於下半年業績可以看高一線。事實上，內地多項大型工程正在準備開工，其中包括河南鄭州雨災後的重建工作、以及下半年刺激經濟的投資項目等等，在需求的推動下，水泥價格有望恢復甚至超越去年同期水平。建議可於44港元以下買入，目標看51港元，止蝕於39港元。

第一上海首席策略師葉尚志