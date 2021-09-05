陳政深：興達國際需求穩定　現價值博

恒指上周五(3日)勉強守於10天線之上，惟在科技股面對的不明朗因素基本未有消除之下，後市仍未是樂觀之時。恒指上周四(2日)做出26,359點的高位，惜仍未能觸及8月11日高位26,822點，以至7月26日裂口底26,878點，顯示26,800點區域的阻力已愈來愈穩固，暫時難以上破。攻頂不成，下一站或會再次下試25,000點的區域。

在國家推動新能源車普及下，中國汽車業未來將迎來產業升級；即使用家不換新車，現有汽車的輪胎亦須不時更換，輪胎本身已有一定需求；興達本身的客戶有6成來自貨車、4成來自客車，隨着經濟復甦，貨車使用率亦會增加，從而增加輪胎的替換，有利行業需求。

走勢方面，興達年初至今反覆下跌至1.6港元左右水平，近日見資金流入，上周五收於1.9港元，基於估值合理，只要動能持續，下一站有條件上望2.3港元的目標，以1.65港元為止蝕參考，具一定值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）