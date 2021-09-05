陳政深：興達國際需求穩定 現價值博
2021年09月05日 08:30
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恒指上周五(3日)勉強守於10天線之上，惟在科技股面對的不明朗因素基本未有消除之下，後市仍未是樂觀之時。恒指上周四(2日)做出26,359點的高位，惜仍未能觸及8月11日高位26,822點，以至7月26日裂口底26,878點，顯示26,800點區域的阻力已愈來愈穩固，暫時難以上破。攻頂不成，下一站或會再次下試25,000點的區域。
興達國際(01899)主要在中國內地製造及分銷子午輪胎鋼絲簧線。子午輪胎指在結構，鋼絲簧線與胎面中心成直角編排，相對穩定性、安全性及耐用性較高。行業十二五規劃當中，指明子午輪胎的佔比，要在2025年時達96%(目前為94.3%)。興達國際為中國最大的子午輪胎鋼絲簧線生產商，客戶包括十大輪胎生產商。截至6月底，公司收入按年增長63%，至52.7億元人民幣，純利2.14億元人民幣，按年增長58.7%，反映的是去年疫情低基數因素。公司目前市值32億元，即使以現價及上半年的盈利計，市盈率16倍左右，完全不算離地，這尚未計算下半年的業績一般較上半年為佳的因素。
在國家推動新能源車普及下，中國汽車業未來將迎來產業升級；即使用家不換新車，現有汽車的輪胎亦須不時更換，輪胎本身已有一定需求；興達本身的客戶有6成來自貨車、4成來自客車，隨着經濟復甦，貨車使用率亦會增加，從而增加輪胎的替換，有利行業需求。
走勢方面，興達年初至今反覆下跌至1.6港元左右水平，近日見資金流入，上周五收於1.9港元，基於估值合理，只要動能持續，下一站有條件上望2.3港元的目標，以1.65港元為止蝕參考，具一定值博率。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）