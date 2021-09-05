曜熊理財：香港基金吸引力上升

自從新冠肺炎疫情以來，美國股市經歷了V形反彈，股市屢創新高，散戶投資的熱情被徹底激發，券商新開戶數量激增，標普500指數的預期市盈率達到21倍，接近網絡泡沫時代以來的最高水平。

國際投資者在美國聯儲局貨幣政策的刺激下，追逐風險資產的意願高漲。目前將難以估計美股的高位，但鑑於聯儲局準備控制資產購買，令到經濟增速勢將放緩，投資者應該為股市下跌做好準備。

未來的不穩定因素十分多，通脹和估值過高等其他因素變得更有影響力，投資者要評估一系列可能導致股市震盪的因素，例如消費者信心下滑及企業盈利增長見頂。股市需要鞏固過去18個月的升幅，公司必需在2022年度要獲得更多盈利。

與美股相反，自今年2月恒指觸及31,183點後，港股回調已半年有多，恒生指數更是跌破了1倍市淨率，現為0.98倍。破淨通常意味着港股被低估，市淨率在1倍以下的時間不會持續很久，預計此後港股均很快企穩反彈。

目前港股正在反彈當中，未來上漲的概率較大，長線資金迎來重要的投資機會。調整後的香港基金吸引力正在提升。據了解，多位知名基金經理管理的投資組合正增持港股，港股市場或會出現反彈。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉