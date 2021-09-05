郭家耀：碧桂園服務業務繼續強勁增長

集團的物業管理規模及地域覆蓋持續擴大，截至6月底，除「三供一業」業務外，合同管理面積約為9億平方米，其中來自於第三方的合同管理面積約為2.94億平方米，佔總合同管理面積比例約32.6%，較去年同期提升約5個百分點。「三供一業」業務的物業服務的合同管理面積為8,520萬平方米。

公司項目遍布內地省市，重點覆蓋珠三角、長三角、長江中游、京津冀及成渝五大經濟發達城市群。期內，集團新增合同管理面積約8,020萬平方米，其中約55.7%來自於第三方外拓，品牌拓展成為規模增長的重要來源。社區增值服務已發展為集團增長的新引擎，期內收入為13.98億元人民幣，增長132.0%，佔集團收入比例提升2.5個百分點至約12.1%，毛利率上升0.3個百分點至約66.2%。社區增值服務已經形成6大業務，包括到家服務、家裝服務、社區傳媒服務、本地生活服務、房地產經紀服務、園區空間服務。

其中，社區傳媒服務收入增長551.7%至4.23億元人民幣，公司為中小商戶提供標準化的營銷服務，推動業務規模化。本地生活服務收入增長120.8%至3.81億元人民幣，房地產經紀服務收入增長84.3%至1.18億元人民幣，經過品牌全面升級後，「有瓦」運營門店數已超數百家，業務覆蓋80多個城市，以創新的直營式+合夥制門店管理模式，為客戶的二手房買賣服務提供品質保障。家裝服務收入增長約71.8%至2.12億元人民幣，到家服務收入增長約45.9%至1.66億元人民幣。

公司的城市服務業務已覆蓋超150個城市，期內收入為20.95億元人民幣。商業運營服務方面，為購物中心、社區商業、寫字樓等項目提供商業策劃諮詢、招商、營運及企劃服務等全鏈條服務，期內實現收入約1.4億元人民幣。碧桂園服務整體業務繼續強勁增長，仍是物管行業的首選對象。

獨立股評人郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)