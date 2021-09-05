陳鳳珠：內地持續深化改革　大市短線升勢或受壓

內地的8月份官方製造業採購經理指數錄得50.1，遜市場預期，製造業擴張力度減弱，主要受內地疫情汛情等因素影響；而8月份財新製造業採購經理指數更回落至49.2的收縮水平。除憂慮內地經濟增速放緩，內地繼續加強監管科網行業，而中證監亦表示要繼續嚴格落實資管新規，並有意收緊私募基金的審查。相信內地的監管趨嚴持續，企業盈利增長前景存在不確定性，加上製造業擴張速度減慢，料投資意欲仍然偏弱，大市升勢或受壓。

中央全面深化改革委員會會議強調加強反壟斷反不正當競爭的監管力度，主要針對一些平台企業野蠻生長、無序擴張的問題，推動公平競爭秩序穩步向好，向中小企創造廣闊的發展空間，保護消費者權益。另外要構建新發展格局，推動高質量發展，向共同富裕的戰略高度出發。同時要完善物資儲備體制機制，加強戰略和應急物資儲備安全管理，增強防禦重大風險能力。除此之外，會議強調深入打好污染防治攻堅戰，建設人與自然和諧共生的美麗中國。

今年內地不斷對大型科技企業作反壟斷調查，以強化企業公平競爭意識，多家科技企業作出整改。雖然近年網絡遊戲企業已作出整頓，但中央再次嚴厲限制未成年人打機的情況，網絡遊戲要嚴格落實用戶帳號實名註冊和登錄要求，所有網絡遊戲企業只准在周五、六、日及法定節假日，每晚8至9時向未滿18周歲的未成年人士提供1小時服務。儘管未成年人士對網絡遊戲的收入佔比較細，但今次再縮短未成年人打機的時間，或會影響遊戲的受歡迎程度。

另外，今年因上游原材料及大宗商品價格持續攀升，內地持續向市場投放國家儲備，以做好保供穩價工作，以免下游企業的利潤空間被持續削弱。對於生豬價格於低位徘徊，國家多次啟動豬肉儲備收儲工作，以穩定市場價格走勢。其實，內地的舉動主要構建穩定的社會狀況，提供更多空間讓中小企業發展，優化上下游供應鏈的情況，平衡上下游企業的利潤水平，以支持經濟發展，相信長遠對內地經濟及民生有利。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票)