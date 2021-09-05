陳樂怡：內地力谷能源轉型惹憧憬

美國8月私人企業新增職位遠遜預期，市場關注對美國聯儲局判斷縮減買債時機的影響。美股暫仍保持強勢，納指更迭創新高。加上中資科技企業頻頻出招以迎合新監管要求，投資者憂慮稍退，支持新經濟股回升。然而，監管消息仍有待觀察，中資科技股目前難言轉勢，而中國經濟前景稍弱，限制港股反彈空間，恒指主要阻力位在26,800點。

中國8月經濟數據疲弱，疫情干擾供應鏈，打擊接觸式消費。展望未來，防疫措施尚未解除，加上房地產市場調控維持偏緊，年內經濟下行壓力顯著。中央再次提到，要做好「跨周期」調節，市場預計貨幣及財政政策均會放寬。然而，基於內地防範風險的決心，預計貨幣政策放寬空間相對有限。

相反，財政政策發力的彈性較大。事實上，中國8月地方債發行節奏加快，當月發行規模8,797.3億元人民幣(下同)，較7月大增超2,200億元，發行規模環比增逾三成，並創年內單月新高。8月建築業生產活動有所加快，預計基建投資將會改善。市場憧憬財政措施加碼，吸引資金流入落後的傳統基建股，惟板塊估值提升空間有限，傾向短炒為主。

另外，發改委早前表示，制訂「十四五」(第14個5年)規劃節能減排綜合方案，其中提到實現碳達峰、碳中和的時間周期偏緊，以能源產出率為重要依據，將節能目標分解落實到各地區，抓緊目標任務，確保完成單位國內生產總值(GDP)能耗降低13.5%的目標。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人士，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)