俄羅斯：通脹或失控　年半內恐爆全球性金融海嘯

外媒報道，俄羅斯央行指，若全球通脹不能受控，再過不足18個月，或會發生類似2008年那樣規模的全球金融危機。

俄國央行發表報告預警，在疫情後的復甦期間，公共及私人部門的債務水平飆升，若美國聯儲局提高利率以遏制通脹，或導致全球經濟急劇惡化。報告更指，隨着聯儲局加息，投資者們將拋售風險資產，全球生產總值(GDP)增速或放緩至1.1%。

更重要的是，一旦通脹失控，在未來18個月內可能會發生類似2008年的全球金融海嘯，外債水平高的新興市場國家受創尤其嚴重，風險溢價將顯著增加，高負債國家將難以償還債務，因此預計2023年首季全球經濟將出現重大的金融危機，能與2008至2009年的危機相提並論。

雖然歐美央行官員皆認為價格上升僅屬暫時，惟俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina 7月曾表示，通脹壓力不斷增加或屬長期。與此同時，隨着歐洲地區對疫情的限制有所放鬆，第2季經濟產出恢復到疫前水平，為價格帶來壓力，諮詢公司Capital Economics表示，歐洲多國7月消費者價格指數(CPI)和生產者價格指數(PPI)達多年高位，且沒有迹象表明回落。

誠然，新興市場今年來已急不及待大幅加息，試圖控制不斷上升的通脹。其中，烏克蘭已加息2厘；俄羅斯上調了2.25厘；巴西更是加了3.25厘，惟仍未解決到通脹壓力。