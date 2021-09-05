美國8月就業數據弱到爆　反而令美股繼續高位徘徊？

外媒報道，美國8月份就業數據令人所望，非農就業人數遠低預期。惟普遍投資者對疲軟的就業仍無動於衷。上周五(3日)標指持平，仍接近歷史高位，納指錄小幅上升。

雖然美國新增就業數據放緩，惟投資者或因失業率跌至5.2%而振奮。反映在去年因新冠疫情導致經濟停擺及短暫衰退後，勞動力市場走向復甦。

有專家指，上月不利數據並非趨勢，尤其是8月份休假日數較多而影響數據。以消費者為導向行業的大部分就業疲軟可能只是暫時，隨失業救濟金逐漸消退、學童重返學校，零售業及其他休閒工作者或重返就業。

此外，8月份的工資增長遠優於預期，例如Walmart Inc最近就增加員工時薪並增加僱員，為就業數據加入活力。

固定收益公司Neuberger Berman副首席投資長Ashok Bhatia表示，零售商及餐館等行業受Delta變種病毒影響，導致就業疲軟。美國原本考慮取消部分經濟刺激措施的進度或因而減緩。他指，仍預計直至2022年才會開始縮減，且2023年後甚至更遲都不會加息。

美國聯儲局主席鮑威爾近就提出，央行將保持謹慎，不會太積極地削減刺激經濟政策。鮑威爾認為，更高的工資不至於造成通脹的永久飆升，因而導致該局採取踩急煞車的政策。

QMA首席投資策略師Ed Keon亦贊同上述觀點，新冠肺炎疫情導致供應鏈中斷，扭曲短期勞動力市場、消費物價，以及更廣泛的經濟表現，換句話說，8月的就業數據或令鮑威爾和其他金融分析師深估通脹是暫時的，令投資者吃下定心丸。