8月商舖買賣錄154宗　按年飆1.17倍

今年工商舖交投氣氛較去年顯著回升，不少投資者趁勢沽貨套現，各類別物業中，以商舖走勢較佳。中原(工商舖)資料顯示，8月份舖位交投量達154宗，較去年同期顯著上升約1.17倍，按月亦輕微向上，跑贏大市工廈及寫字樓。

據該行統計資料，去年8月舖位只錄71宗成交，但上月已升至154宗，較今年7月份亦多1宗，另外兩類物業交投按月均下跌。至於上月商廈買賣宗數達71宗，按年多約51.1%，按月則挫24.5%，而工廈錄324宗成交，較去年8月增約45.3%，惟按月仍挫約15%。

8月份各類工商舖物業成交金額按年全數上升，但按月則減少。其中舖位買賣涉額約33.77億港元，按年多逾13億元，漲幅約62.7%，亦是升幅最大類別，而較7月份減少約32%。上月工廈買賣金額約37.81億元，較去年同期多逾11.5億元，上升約43.8%，按月則少約32.5%。至於寫字樓買賣金額約22.9億元，較去年同期只高約2.8%，按月則大減約44.7%。上月工商舖市場錄得約549宗買賣個案，涉及總金額約94.48億元，對比7月份分別減少約12.6%及35.8%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，上月整體工商舖成交宗數及金額對比7月份均下跌，主要原因是7月份錄得多宗工商舖大額成交，例如葵涌中央工業大廈與瑞康工業大廈，以及粉嶺葉氏化工大廈全幢等，商廈市場就有多個核心區指標商廈全層樓面成交。舖位方面就有油麻地窩打老道40號地下連1樓及2樓巨舖成交，而8月逾億元交易相對減少，因而令按月表現有所回落。

他指出，工商舖市場已踏入復甦階段，不少業主，包括資深投資者、發展商、大型集團及老牌商戶等都趁勢將旗下物業放售，反映業主看好市況，預料該市場交投氣氛持續起動。