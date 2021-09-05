北交所就上市、交易及會員管理3大規則徵意見

北京證券交易所就上市規則、交易規則和會員管理規則公開徵求意見，起草了《北京證券交易所股票上市規則（試行）》（徵求意見稿）、《北京證券交易所交易規則（試行）》（徵求意見稿）和《北京證券交易所會員管理規則（試行）》（徵求意見稿）。

徵求意見中提到，平移精選層進入條件作為上市條件。新三板精選層進入條件經過一年多的實踐檢驗，為實現平穩過渡，北交所上市條件中各類指標及其具體數值，與精選層進入條件保持延續。在新三板連續掛牌滿12個月的創新層掛牌公司，符合預計市值、財務標準等條件，經中國證監會註冊，完成向不特定合格投資者公開發行後，公眾股東持股比例等達到相應要求的，可以在北交所上市。

另外，考慮到中小企業股票估值特點，為了有效促進價格發現，北交所競價交易漲跌幅限制比例為前收盤價的±30%，上市首日不設漲跌幅限制。此外，為促進盤中價格收斂，增強價格連續性，連續競價階段設置基準價格±5%（或10個最小價格變動單位）的申報有效價格範圍。該所同時明確交易監管要求，最近3個有成交的交易日以內收盤價漲跌幅偏離值累計達到±40%的屬於異常波動，需進行交易信息公開。