「雙減」副作用！傳四川英語補習負責人捲2億元走佬

內地推動教育「雙減」政策，令補培行業成為監管對象，各地出現倒閉潮，更有從業者走佬。據內媒報道，於在四川擁有100多個校址的知名英語培訓機構「愛貝斯」，於近日傳出公司負責人捲款潛逃、下落不明，據指涉及金額多達2億元人民幣。撇下有汗出冇糧出的員工，以及近6萬名付款卻沒課可上的學生。

據指，愛貝斯教育諮詢集團於8月28日於公眾號發布，由27日下午就無法聯絡上公司的謝姓負責人，警方介入調查後發現，謝姓負責人攜帶一個行李箱離開住處後下落不明。與此同時，公司的唐姓經理也遲不露面。並稱，愛貝斯確實有積欠員工薪資的情形。

而在事發前2天，愛貝斯曾發布澄清，指「愛貝斯財務出現問題」、「愛貝斯要跑路」等訊息是不實言論。更信誓旦旦地說，雖然「因疫情及政策等因素影響，面臨巨大挑戰，但公司管理層將積極面對困難」。而此話言猶在耳，豈料兩日後就被走佬。

據悉，許多受害學生的家長，近期開始組織維權。更有些家長指控，中央宣布雙減政策後，愛貝斯反而推出一系列低價課程，慫恿家長購買，並聲稱，除了上課時間調整為周間外，營運情形及學生權益不受政策影響。