Wetland Seasons Bay第1期加推123伙

價單資料，新一批單位實用面積271至557方呎，扣除最高17.5%折扣，折實售價約448.53萬至930.9萬港元，呎價14,215至19,180元。入場單位為第5B座1樓B7單位，實用面積271方呎，開放式間隔，折實呎價16,551元。

集團副董事總經理雷霆表示，新價單的單位樓層、景觀及座向更佳，同時包含19伙最優質的特色戶，故屬原價加推。項目經過3輪銷售後，套現超過60億元。項目有機會於下周末推盡餘下單位進行尾輪推售，涉及約250個單位。

新地代理總經理胡致遠指出，以定價計算，價單第7號的單位市值接近10億元。而昨日第3輪銷售當中，其中以價單形式推售的285伙，最高價為3B座G樓C1單位，成交價1,040.17萬元。至於15伙招標單位中，最高售價單位為別墅WV6的5至6樓A複式單位，做價達1,768萬元，為項目迄今最高價成交。