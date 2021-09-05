葉一堅等人辭職！壹傳媒所有董事離任　擬啟動清盤

壹傳媒公布，公司所有董事辭任，自2021年9月5日23:59(香港時間)起生效。公司亦計劃啟動清盤。

董事會宣布，公司已接獲葉一堅、Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford，以及林中仁的書面確認，其辭任公司非執行董事及主席及獨立非執行董事，自2021年9月5日23:59(香港時間)起生效。

公司股份已於6月17日上午9時正起於聯交所短暫停止買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

壹傳媒表示，董事會4名成員的卸任，以利最佳保護股東、債權人、員工和前員工。事件的時間表將有助於解釋這決定的原因：壹傳媒的股票自2021年6月17日起停牌。這一天，兩名董事會成員在香港被捕，並被指控違反國家安全法。同一天，香港保安局局長援引《國家安全法》凍結集團內子公司的銀行帳戶，包括《香港蘋果日報》及其數碼營運。保安局局長進一步指示，公司若將其在其他帳戶中的資金用於替這些業務支付其任何費用，即屬犯罪。這也意味着公司不能再合法地支付包括記者在內的《香港蘋果日報》員工的工資，公司也被禁止支付購買油墨和保持電力供應等的基本業務費用。

根據《國家安全法》規定，不需要法院命令即可凍結資產。因此，董事會決定必須關閉《蘋果日報》在香港的業務。2021年6月24日，《香港蘋果日報》及其數碼業務停止出版。繼公司兩名董事和創辦人黎智英去年被捕後，7名前壹傳媒及《香港蘋果日報》高管、編輯和社論作家也根據國家安全法被捕。

公司表示，根據《國家安全法》，公司可以在沒有法院介入的情況下被迫進行清盤。結論是有序的清盤將最符合股東、債權人、僱員和其他相關者的最大利益。

另外，公司披露已有多方表示有興趣收購《蘋果日報》在台灣的業務。