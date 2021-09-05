十大藍籌屋苑周末僅錄12宗成交　焦點轉往一手市場

中原地產表示，十大屋苑於周六、日(4、5日)錄12宗成交，相比對上一周持平，零成交屋苑收窄至2個，分別為茶果嶺麗港城及將軍澳新都城。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周六港島、九龍及新界區均有大型新盤推售，其中黃竹坑站及天水圍新盤更迅速沽清，周六單日錄逾550伙一手成交。9月份市場焦點轉移至新盤，又有其他正在軟銷的新盤部署推出，搶去二手客源。加上二手盤源減少，樓價持續於高位徘徊，業主收窄議價空間，種種因素令買家轉向一手市場覓盤。

期內成交最活躍為鰂魚涌太古城，中原趙鴻運表示，屋苑兩日錄3宗成交，包括衛星閣中層F室，實用面積約664方呎，三房間隔，以1,400萬元易手，呎價約21,084元。原業主早於1982年8月以64.3萬元買入單位，持貨39年帳面獲利1,335.7萬元，升值超過20倍。

九龍區成交則較為平靜，其中荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園各錄1宗買賣，中原林家傑表示，美孚新邨5期蘭秀道22號中層A室，實用面積約704方呎，三房間隔，以1,000萬元易手，呎價約14,205元。

至於新界區指標上車盤沙田第一城兩日錄2宗成交，該行侯惠良稱，該盤49座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，成交價562萬元，呎價約19,789元。原業主於2018年9月以520萬元買入單位，持貨滿3年鬆綁轉售，帳面獲利42萬元或約8%。