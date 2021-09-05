樓價UPDATES：長沙灣碧海藍天租金重回疫前水平

特色單位租盤有需求，長沙灣碧海藍天頂層連天台單位，成交月租約2.2萬元，呎租約43.1元，重返疫情前租金水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角城市花園11座高層B室，實用面積約1,062方呎，三房間隔，以1,868萬元成交，呎價約17,589元，新買家為換樓客。原業主早於1996年6月以731萬元入市，持貨25年帳面獲利1,137萬元，升值近1.6倍。

●北角豪廷峯1座低層F室，實用面積約580方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,190萬元承接，呎價約20,517元。原業主於2011年2月以713萬元購入單位自住，至今帳面獲利477萬元。

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九龍區

●奧運站柏景灣8座中層B室，實用面積約848方呎，三房間隔，以2,100萬元成交，實用呎價約24,764元。原業主於2011年以1,280萬元購入單位，持貨10年帳面獲利820萬元。

●長沙灣碧海藍天6座頂層連天台單位，實用面積約510方呎，以每月租金2.2萬元租出，呎租約43.1元，重返疫情前租金水平。

●慈雲山居屋慈愛苑A座高層1室，實用面積約554方呎，兩房間隔，原開價530萬元，減價25萬元或約4.7%，未補價第二市場成交價505萬元，呎價約9,116元。

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新界區

●沙田春暉花園中層E室，實用面積約316方呎，兩房間隔，議價後以523萬元易手，呎價約16,551元。原業主於1985年5月以22.9萬元入市，至今升值約22倍。

●馬鞍山薈朗1座低層A06室，實用面積約283方呎，一房間隔，日前以544.4萬元易手，呎價約19,237元。原業主於2016年以367萬元購入單位，持貨5年帳面獲利約177.4萬元，單位升值約48.3%。

●大埔海寶花園B座高層6室，實用面積約527方呎，三房間隔，原開價728萬元，放盤3個月累減58萬元，以670萬元沽出，呎價約12,713元。

●荃灣立坊低層A室，實用面積約305方呎，一房間隔望園景，以630萬元沽出，呎價約20,656元。原業主於2016年1月以約403萬元購入單位，持貨約5年帳面獲利約227萬元。

●荃灣愉景新城1座中層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，以820萬元沽出，呎價約17,300元。原業主於1997年11月以約432.8萬元購入單位，持貨約24年帳面獲利約387.2萬元。

●將軍澳維景灣畔7座中高層G室，實用面積約496方呎，兩房間隔，8月上旬放盤叫價975萬元，近日減至966萬元易手，呎價約19,476元。屋苑現有約233個放盤，最低入場價由780萬元起。

●西貢逸瓏園5座低層E室，實用面積約666方呎，兩房間隔，今年3月開價890萬元放售，見銀行估價提升而調整至920萬元，最終成交價895萬元，呎價約13,438元。

●元朗YOHO Town第7座低層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價約738萬元，減價18萬元，以720萬元沽出，呎價約17,062元。原業主於2017年4月以522萬元買入單位，持貨4年帳面獲利198萬元。

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